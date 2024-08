El MI cántabro Enrique Tejedor, campeón del X Torneo ‘Jardín Nazarí’ Vélez de Benaudalla

En el bello espacio del Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla se disputó el X Torneo de Ajedrez que lleva el mismo nombre, un evento a siete rondas y un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada. Este año se contó con la organización del Club Ajedrez Motril, y el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, junto a la colaboración de empresas locales como Teymo, Fran Gamo Instalaciones, Dielmo o Vélez Nazari.com. De excelentes se han de catalogar la dirección de José Luis Lorente López y el arbitraje de Germán Maldonado Valdivia.





Gran nivel, con ocho ajedrecistas titulados, que colocan al torneo entre las mejores competiciones de este periodo estival. El Maestro Internacional cántabro Enrique Tejedor Fuente, campeón de España de Ajedrez Relámpago en 2018, hizo valer su juego sólido sin apenas errores para dominar la competición con 6,5 puntos de siete posibles. La segunda posición fue para el Gran Maestro italiano Andrea Stella, una de las grandes estrellas del torneo con seis puntos, siendo tercero el motrileño Andrés Sánchez Martínez, con un gran juego y también con seis puntos.





En el apartado local las primeras posiciones fueron para Lara Eloísa Lorente Serrano, Rafael Jiménez Lindez y Mia Gutiérrez Badrov. La primera fémina fue la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano, octava en la general con cinco puntos; el mejor veterano fue el FM jienense Sebastián Almagro Mazariegos. En la categoría sub 1950 se impuso el zubiense Eric Ruiz Lao; mientras que en sub 1800 el dominio fue para el jovencísimo zubiense Damián López Rebelles. La primera posición en el sub 1650 fue para el belga Samuel Toledo; el almeriense Olivier Defourny se llevó el primer puesto en el sub 1500. Mención especial para el súper veterano ajedrecista jienense Juan Subirats Delhom, que a sus 82 años sumó 3,5 puntos.





El protocolario acto de clausura fue muy concurrido. El mismo estuvo presidido por el alcalde veleño Francisco Gutiérrez Bautista, también estuvieron presentes el concejal de Deportes Rubén González Pérez y la concejala de Cultura Beatriz Álvarez Illescas. Se entregaron numerosos trofeos, medallas y productos típicos de la localidad de Vélez de Benaudalla.