El Atletismo Wiber ‘Ciudad de Motril’ inicia temporada en el Andaluz de campo a través

La localidad malagueña de Cártama acogió el Campeonato de Andalucía de campo a través individual desde la categoría sub 12 a la máster. El Club Atletismo Wiber Ciudad de Motril desplazó a veinte deportistas en edad sub 12 y sub 14. La jornada se llevó a cabo en la Finca ‘El Higuerón’, permitiendo a los atletas competir en un circuito natural de los de las grandes citas, lo que le dio aún más mérito a una expedición motrileña que inició su temporada de competiciones oficiales en un recorrido de continuas pendientes, rampas y obstáculos naturales, siendo para muchos su debut en competición oficial.





En la categoría sub 12, donde hubo un total de 105 participantes, el mejor resultado de los motrileños fue el trigésimo cuarto puesto de Nathally Zúñiga. Cabe destacar la participación de Clara López, José María Maldonado, Pablo Chica, Pablo Bonet y Emilio Istrate, que se esforzaron al máximo y completaron posiblemente la prueba más dura que se les presentará a lo largo de la temporada.





La categoría sub 14 fue bastante más participativa, contando con un total de 175 atletas, que hacen muy meritorio el decimoctavo puesto de Daniela Sánchez. La amplia representación motrileña la completaron Cristina Rodríguez, Marta Martín, Candela González, Sofía López, Rocío Melero, Alejandra Martos, Christian González, Hugo Salinas, Miguel Pino, Martín Casado, Gonzalo Morales y Daniel Quirós.





Como viene siendo habitual desde que se puso en marcha el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, Wiber Ciudad de Motril y Atletismo Vélez Rincón Dental, las tres formaciones compartieron expedición siendo Salma Ouchkir, por parte del club malagueño, la que puso el broche a la mañana consiguiendo la medalla de oro en la categoría sub 12.





Las próximas fechas vienen cargadas de competiciones ya que además de los controles con los que registrarán sus marcas en Motril, participarán en Lecrín en una de las pruebas del Circuito Provincial de campo a través, a lo que le seguirá el Campeonato de Andalucía de marcha en ruta que se celebrará en Guadix.