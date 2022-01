El atleta Delsur Francisco Padial logra la mínima para disputar el Campeonato de España sub 23

Francisco Padial, deportista del Club Atletismo Delsur (unión de los clubes atlético de Motril y Vélez Málaga), consiguió la marca mínima para la disputa del Campeonato de España sub 23 que se celebrará el próximo 20 de febrero en Salamanca. El Delsur la logró en un control de tiempos celebrado en el malagueño Centro de Tecnificación de Antequera.





A pesar de ello sabor agridulce ya que sólo se quedó a dos segundos de la clasificación para competir el Campeonato de España absoluto de Orense, una marca que espera conseguir en sus dos próximas carreras: el Campeonato de Andalucía sub 23 del 5 de febrero o siete días después que lo hará en el Andaluz absoluto.





De otro lado, la localidad gaditana de Chiclana acogió el Campeonato de Andalucía individual de campo a través, una competición donde se dieron cita una veintena de deportistas del Club Atletismo Delsur. Los mejores resultados llegaron en la categoría sub 18 donde Carla Tavira Portillo fue octava y María García décimo cuarta. Entre los primeros veinte clasificados entraron los sub 18 Pablo Ruiz (puesto 13), Ángel Barbero (19) y Víctor Jiménez (20); y el sub 16 Alejandro Rodríguez, en el lugar 19.