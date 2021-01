El almuñequero Yayo Carbonell disfruta de su gesta en el Dakar pero reconoce no pensar por ahora en repetir

El gran protagonista del deporte en la Costa Tropical en lo que va de año es, sin duda alguna, Eladio ‘Yayo’ Carbonell Méndez. El almuñequero, que con su KTM 450 finalizó el pasado viernes la edición de este año del Dakar, pasó por los micrófonos de la Cadena Cope de Motril donde reconoció sentirse “aun cansado”, y eso que han transcurrido cuatro días después de cruzar la línea de meta ubicada cerca del Mar Rojo, concretamente en Jeddah.

Del 3 al 17 de enero se disputó, por segunda ocasión consecutiva en territorio de Arabia Saudí, la considerada como prueba de rallys más dura del mundo y entre los escogidos un sexitano, un Yayo Carbonell que dejó claro que “ahora mismo ni pienso en si repetiré, lo único que quiero es disfrutar de la hazaña con mi gente, sobre todo mi familia, y ofrecer este premio a todo el que confió en mí pero en especial a mis patrocinadores, sin los cuales yo no hiciese hecho realidad mi sueño”.

En la entrevista que puede usted escuchar Yayo recordó el susto de la última etapa, cuando sólo quedaban 60 kilómetros y tuvo un accidente por el que no niega que “se me pasaron todos los fantasmas por mi cabeza”; si bien su experiencia le hizo superar el último reto que le puso en el camino su reto de competir en la categoría ‘Original by Motul’, considerada como la más extrema del Dakar ya que sus participantes tienen que hacer el recorrido sin ningún tipo de asistencia.

Experiencia inolvidable, sueño cumplido, alegría descomunal, felicidad en estado puro, fueron algunas de las reflexiones de campeón Yayo Carbonell. Enhorabuena.