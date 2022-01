Alicia Martín e Ismael Torres, dos del Atletismo Delsur que se cuelgan la plata en el Andaluz de marcha

Utrera fue escenario del Campeonato de Andalucía de marcha en ruta, una prueba a la que se clasificaron una decena de deportistas del Club Atletismo Delsur y del Club Atletismo Ciudad de Motril junto la entrenadora Belinda Ruiz. En el caso del Delsur dos fueron las medallas de plata, ambas en los diez kilómetros marcha, conseguidas por Ismael Torres, en la categoría sub 18 con una marca de 48:46; y Alicia Martín Maldonado, en sub 23.





En el caso de la expedición del Ciudad de Motril hay que destacar el subcampeonato de Andalucía en los cinco kilómetros marcha. Este logro lo cosechó el equipo de categoría sub 16 formado por Teresa Martín Pérez, Ana María Budescu y Paula Romera Brito. Además, tres fueron los representantes motrileños que rozaron el podio, fueron los casos de la sub 12 Candela González Valverde y los sub 14 Jorge Sánchez Pérez y Cayetana Ballesteros Salvador.