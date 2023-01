Visto para sentencia el juicio por el caso audioguías de la Alhambra

El juicio que arrancó el pasado 9 de enero en la Audiencia de Granada por el llamado 'caso audioguías' de la Alhambra, en el que la exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca, se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha quedado este miércoles visto para sentencia, una vez que las defensas de los acusados han dado lectura a sus informes de conclusiones finales.





La Fiscalía mantuvo este pasado martes su petición de cárcel tanto para Villafranca, que dimitió en 2015 por este caso; como para la exsecretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro, que se enfrenta a la misma pena por los mismos delitos, y para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías, para quien el fiscal solicita una pena de diez años de prisión y multa de un millón de euros. Junto a ello, el fiscal solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en algo más de 1,2 millones de euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife.





Este caso también ha sentando en el banquillo de los acusados al que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel para todos los procesados.





En la sesión de este miércoles, las defensas han recalcado la inocencia de los acusados y han solicitado la libre absolución para ellos, dándose por concluido el juicio y quedando el proceso ya pendiente de que se dicte sentencia por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.





El fiscal acusa al empresario de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la "sustracción" a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba.





Tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente "permitieron" estas prácticas, a juicio del Ministerio Público, "perjudicando seriamente los intereses del Patronato de la Alhambra y el Generalife" al no llevar a cabo "actuación alguna para poner fin a esta situación" y "permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales" por la empresa.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CONDENA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El fiscal considera en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el que la empresa no aportara la documentación necesaria para controlar la facturación por el servicio de alquiler de audioguías y que el resto de los acusados presuntamente no se lo exigieran dio lugar a un "nulo control de los ingresos reales de la adjudicataria y el consiguiente perjuicio económico" para el monumento, que fija en al menos 1,2 millones de euros.





El contrato para el servicio de audioguías de la Alhambra se firmó en octubre en 2007 con la empresa Stendhal Museum Solutions --cuyo administrador único es el empresario acusado-- pero la exdirectora del monumento declaró durante el juicio que no fue hasta finales de 2010 cuando tuvo conocimiento de los impagos de la empresa al monumento respecto al canon fijado en los pliegos, que en ese momento alcanzaban una deuda de unos 600.000 euros. Villafranca defiende que no participó en la contratación del servicio de audioguías y que no pretendió "en absoluto" beneficiar a la empresa ni tuvo sospecha de gestiones contrarias a la legalidad.





La pasada semana, coincidiendo con el desarrollo de este juicio, trascendió una reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que --en un proceso distinto a este que se sigue por lo penal-- ha condenado a María del Mar Villafranca al pago de 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos del Patronato de la Alhambra por irregularidades en la gestión del citado contrato de explotación del servicio de audioguías y de otro vinculado a las tiendas de este monumento, considerado el más visitado del país.