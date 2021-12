Violencia en las series: Así afecta psicológicamente a los menores

La Universidad de Granada ha estrenado un nuevo programa de divulgación, denominado "3, 2, 1: UGR Responde", con la catedrática de Psicología Experimental Charo Rueda, que advierte del peligro que supone la exposición de los menores a la violencia en series televisivas como "El juego del calamar".

En el primer capítulo la experta explica que este tipo de contenidos, a los que los menores tienen fácil acceso pese a estar catalogados solo para mayores de edad, impactan en el comportamiento de los niños.

"Una herramienta muy poderosa en las personas, especialmente durante la niñez, es el aprendizaje por observación. La exposición a la violencia adulta produce dos efectos en el niño, la de la falta de sensibilización hacia la violencia y la del aumento de la probabilidad de que los niños se comporten de forma agresiva", ha indicado este martes Rueda.

Según esta catedrática, la violencia puede terminar arraigando en la personalidad de los niños, puesto que dichos contenidos muestran un mundo en el que la estrategia de resolución de problemas y conflictos pasa por la agresividad.

Desde el punto de vista psicológico, los pensamientos agresivos o las sensaciones de ansiedad y estrés tienen más probabilidades de surgir, junto a las pesadillas nocturnas, fruto de la visualización de escenas violentas.

"Además, ver series con estas características aumenta las opciones de que los niños se comporten de forma violenta, bien de manera verbal o con actitudes agresivas", ha detallado la investigadora.

Todos estos elementos son capaces incluso de alterar el funcionamiento de los sistemas cerebrales de respuesta al estrés, haciendo a los niños hipersensibles o hiposensibles.

"3, 2, 1: UGR Responde" es un nuevo espacio audiovisual de divulgación que, de la mano de investigadores de la institución, resolverá las dudas y cuestiones de la ciudadanía acerca de diferentes temáticas y áreas de conocimiento.

En el programa, es la propia ciudadanía la que plantea sus preguntas a los investigadores, en un formato que tiene una duración aproximada de dos minutos por capítulo y se difundirá en las redes sociales, el canal de YouTube y la web de la UGR.

"El juego del calamar lo más buscado en Google en el apartado televisión"

El "tiempo mañana" y la Eurocopa han sido los asuntos más explorados en el buscador más popular de internet (Google) en España durante 2021, en el que algunos de los temas de más actualidad, como la erupción en La Palma, el precio de la luz o las vacunas contra la covid, han estado entre los más tecleados.

Los datos los ha dado a conocer este jueves Google España, que ha analizado las tendencias de búsqueda a lo largo de todo el año, en el que interés por el virus -que el pasado año arrasó como el asunto más recurrente en este buscador- ha caído de las primeras posiciones, aunque ha seguido importando mucho todo lo relacionado con la vacuna.

La lista de palabras más tecleadas en España han sido, tras las de "tiempo mañana" y Eurocopa, las de La Liga; Real Madrid; Roland Garros; Volcán La Palma; Bonoloto; Mbappé; Atlético de Madrid; y NBA.

Entre los "cuándo" más recurrentes a lo largo del año, el más destacado, según los datos facilitados por esta empresa, ha sido "cuándo juega España", al que han seguido interrogantes para saber cuándo es el Black Friday; "cuándo me toca vacunarme"; o cuándo juega el Real Madrid.

Cuándo es Semana Santa; cuándo vuelve WhatsApp; cuándo juega el Barcelona; cuándo empiezan las Olimpiadas; cuándo es Carnaval; y cuándo sale el FIFA 22, completan la lista de los "cuándo" más tecleados en ese buscador.

Entre los deportistas, los nombres que más veces se han tecleado en España durante 2021 han sido, por este orden: Mbappé, Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa, Dani Olmo, Simone Biles, Unai Simón y Xavi.

En el área del cine, la televisión y las series, lo más buscado a lo largo del año ha sido la red de contenidos audiovisuales Tokyvideo, Supervivientes, Love is in the air, La Isla de las Tentaciones, El juego del calamar, Secret Story, La última Tentación, Mask Singer, Los Bridgerton y Eternals.

Entre los "cómo", el que más interés ha despertado entre los internautas en España ha sido "cómo se llama el martillo de Thor", seguido de "cómo saber si soy moroso" y de "cómo va el Madrid".

Pero también se han interesado los navegantes en este buscador por saber "cómo va España", "cómo se llama la flor de la Acacia"; "cómo van las elecciones en Madrid"; "cómo conseguir el pasaporte covid"; "cómo duerme una jirafa"; "cómo se llama la flor del olivo"; o "cómo hacer pan".

Y entre los "por qué", el que ha acumulado más búsquedas, según los datos difundidos hoy por Google España, ha sido "por qué erupciona un volcán", seguido de "por qué sube la luz".

Esta lista la completan interrogantes como "por qué se va Messi"; "por qué Melendi no está en La Voz"; "por qué duele el brazo con la vacuna"; "por qué Cat estaba loca en Victorious"; "por qué se celebra el Día de la Mujer"; "por qué se me cierran las aplicaciones"; "por qué ronronean los gatos"; y "por qué hay tantos terremotos en Granada".