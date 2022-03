Víctor Díaz renueva su contrato con el Granada

Víctor Díaz ha renovado por una temporada más como jugador del Granada. El próximo mes de junio cumplirá treinta y cuatro años y es uno de los capitanes del Granada. Actualmente solo hay un jugador con más partidos disputados en la plantilla del equipo. Se trata de Antonio Puertas. Diaz llegó al Granada en 2017 y está cumpliendo su quinta temporada en el club. Formado en la cantera del Sevilla, antes de llegar al Granada pasó el Oviedo, el filial del Celta, Lugo, Recreativo de Huelva y Leganés. En el equipo madrileño debutó en Primera División. Fue uno de los protagonistas del último ascenso del conjunto rojiblanco a la máxima categoría del fútbol español. Actúa preferentemente como lateral derecho, aunque también se acomoda a central e incluso ha llegado a ser lateral izquierdo. La pasada temporada y la actual está teniendo menos protagonismo que en las anteriores.

Lesionados e internacionales

La plantilla continúa preparando el partido del domingo frente al Rayo Vallecano (18,30 h.). Germán y Rochina no han participado en la sesión, debido a tener algunas molestias, pero se confía en su recuperación para el próximo encuentro. Uzuni ya entrena desde el martes con el resto de su compañeros. Mañana se espera que lo haga Torrente que no tuvo minutos en el último partido de la selección española sub 21.También es posible que mañana puedan incorporarse a los entrenamiento Luis SuárezyMachís. En el Venezuela - Colombia (0-1) jugó medio tiempo el venezolano y no actúo el colombiano.

Evolucionan favorablemente los cuatro jugadores lesionados: Gonalons, Montoro, Arias y Dani Raba. Ninguno está descartado para el partido frente al Rayo Vallecano, aunque es muy difícil que puedan actuar el domingo.