ANDALUCÍA.-Granada.- Sucesos.- Una celadora y un bombero fuera de horario salvan la vida de un accidentado en la A-4132





GRANADA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -





Una celadora-conductora del centro de salud de Castell de Ferro, en la comarca de la costa de Granada, y su marido, un bombero de la provincia, ambos fuera de su horario laboral, consiguieron salvar la vida de un hombre de unos 60 años cuyo vehículo se estrelló contra un talud de la carretera A-4132 en dirección a Órgiva, en la Alpujarra, el pasado 12 de agosto.





Así lo ha indicado este lunes en una nota de prensa UGT, sindicato del que es afiliada la celadora, quien iba conduciendo por la misma carretera en su vehículo particular, junto con su marido, y, "cuando vieron el accidente, pararon" para, "tras ver que no había llegado aún la asistencia sanitaria, y el hombre no presentaba signos vitales, le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar durante diez minutos, logrando salvar su vida".





Igualmente lo acompañaron hasta que llegó la asistencia sanitaria, y fue trasladado finalmente al Hospital de Motril, "donde se confirmó que había sufrido un infarto al volante", han detallado desde UGT Granada, que ha valorado "la actuación ejemplar" de su afiliada y de su marido, reconociéndoles "su determinación y valor en este suceso".





El sindicato ha extendido este reconocimiento a todos los empleados de los servicios públicos, en especial a los de la sanidad pública, "sean personal sanitario o no, por prestar sus servicios a la ciudadanía más allá del deber que su puesto de trabajo les exige".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado