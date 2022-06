Triunfo de Fandi y Morante en la segunda del abono del Corpus de Granada

Fandi y Morante abrieron la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Granada en el segundo festejo del abono del Corpus 2022, en el que se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq. Pablo Aguado solo obtuvo un apéndice y malogró obtener un resultado similar a sus compañeros de terna, al no acertar con el acero en el último de su lote.

Morante

Morante compuso figuras de gran belleza taurina en su primera actuación, bajando la mano cuando fue preciso. El público vibró con algunos lances de su faena, pero probablemente hubiera ofrecido un resultado mejor de haberse encontrado con un toro de mayor transmisión. La estocada no fue ortodoxa, pero le valió el primer trofeo. En su segunda oportunidad tuvo que ver como le devolvieron dos toros que no era aptos para la lidia. Realizo una gran faena, todavía de más hondura que la anterior y mató de una estocada entera que la valió el otro apéndice.

Fandi

Fandi, que actuaba en sustitución de Cayetano, quien no pudo comparecer por una lesión, volvió a interpretar su extraordinaria versión de la tauromaquia que llega de un amplio sector del público y aficionados. Hizo un efectista quite por chicuelinas y en las banderillas incluso regaló un cuarto par que colocó al violín. En la faena de muleta el animal perdió fuelle y lo mató de una estocada completa, aunque el premio fue una ovación. En el segundo, el mejor de todo el encierro, lo llevó por chicuelinas al paso al caballo, se ejercitó con una bellísima lopecina en el quite, volvió a brillar magistralmente en banderillas y lo recibió con circulares de rodillas, incluyó molinetes … Una faena memorable con la colaboración de toro se que mantuvo muy colaborador y con fuerza durante toda la faena. La certera muerte le valió dos orejas.

Pablo Aguado

Pablo Aguado había dejado un buen recuerdo en su anterior comparecencia en Granada, pero no tuvo el mejor lote de la tarde. En el primero derrochó lo mejor de su repertorio, pero con un animal que no le ponía las cosas fáciles. Fue una gran faena que tras matar de forma adecuada le valió una oreja. Menos capacidad para el triunfo el brindó el último astado del festejo, aunque él trató de sobreponerse. Pudo haber obtenido un apéndice, pero lo malogró con el acero.

El público pudo disfrutar de un espectáculo atractivo en jornada calurosa con poco más de media entrada. Antes de terminar el paseíllo se guardó un minuto en memoria del torero Andrés Vázquez, fallecido este 17 de junio y el aniversario de la muerte del diestro Iván Fandiño.