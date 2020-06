Rui Silva y Foulquier se unen a la lista de lesionados

Foto: La liga

Foulquier y Rui Silva se unen a la lista de jugadores lesionados en el Granada. La suma de futbolistas en estas circunstancias asciende a ocho. En concreto, en el caso del lateral se señala que padece espasmo en el recto anterior izquierdo, añadiéndose que está en tratamiento de fisioterapia y gimnasio y se encuentra pendiente de evolución. Similar es la situación del guardameta. En esta ocasión, el parte médico indica que tiene un espasmo en el aductor derecho y, como en el caso anterior, es necesario tratamiento de fisioterapia y gimnasio y está pendiente de evolución. Ambos son duda para el partido del domingo y lo más probable es que no puedan actuar.

Era de esperar esta abundancia de lesiones. El Granada, probablemente debido a esfuerzo que ha realizado esta temporada, ya llegó al confinamiento con algunos jugadores que tenían dificultades físicas. En la vuelta a los entrenamientos se han ido sumando otros y estos son los últimos.

Esta mañana la plantilla ha vuelto a los entrenamientos, para preparar el partido de este domingo (19.30 h.), en el Estadio Nuevo de los Cármenes, frente al Eibar que hoy tiene compromiso liguero.

El calendario sigue estrechándose y ofreciendo pocos espacios para la recuperación. El miércoles el Granada juega en el campo del Alavés (19.30 h.) y el sábado recibe al Valencia (22 h.). En mayor o menor medida, todos los equipos atraviesan por circunstancias parecidas, aunque algunos están construidos para este ritmo.

Diego Martínez está introduciendo rotaciones y cambios, pero el equipo está cada vez más justo. Las circunstancias no van a mejorar, ya que el calor no va a cesar y el cansancio se va a ir acumulando. Por fortuna el objetivo de la salvación ya está logrado y por tanto no hay grandes riesgos de cara al futuro.

Peña Los Cármenes

Esta semana estamos de cumpleaños en el capítulo social del Granada. La Peña de Los Cármenes cumple 21 años. Es la decana. No es que antes no hubiera peñas del equipo rojiblanco, pero ninguna ha subsistido hasta nuestros días. Es la única, hasta donde conocemos, que dispone de un local propio y allí estamos viviendo algunos momentos del fútbol de la nueva normalidad en directo a través de COPE, con la amabilidad de unos peñistas que son un ejemplo en su comportamiento y cariño al club.