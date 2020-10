Roberto Soldado da positivo por Covid y dos jugadores podrían ser sus sustitutos

Foto: Granada CF

Roberto Soldado ha dado positivo tras serle practicada una prueba PCR. Ayer se hizo los mismo con el resto de los jugadores y solo él ha tenido esta contratiempo. Es un doble problema. Primero por la salud del delantero y segundo por el inconveniente que puede suponer su ausencia en el partido de este jueves (18,55 h.) ante el PSV Eindoven en Holanda. No es necesario insistir que el afectado es uno de los jugadores más importantes de este equipo.

Luis Suárez y Jorge Molina son los atacantes llamados a suplir al centro delantero. El primero es un debutante en Primera y en competición europea, y el segundo cuenta con una dilata experiencia.

Esta es la nota del Granada tras este positivo:

“El Granada Club de Fútbol comunica que, tras la realización ayer de las pruebas PCR previstas en el protocolo de la UEFA, se ha detectado un caso positivo por COVID-19 en la primera plantilla.

En concreto se trata de Roberto Soldado, que se encuentra asintomático y ha sido aislado en su domicilio, en seguimiento constante por los servicios médicos del club.

Tras conocer los resultados de las pruebas, el Granada CF los ha puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades sanitarias, y ha seguido escrupulosamente el protocolo dispuesto en caso de positivo a la espera de su recuperación y posterior reincorporación.

Esta mañana se ha procedido a la pulverización y nebulización de las instalaciones de la Ciudad Deportiva para cumplir con el protocolo de desinfección, y el resto del equipo continuará con los entrenamientos de manera individual esta tarde en el Estadio Los Cármenes a las 19:30 horas”.

Por su parte Roberto Soldado se ha expresado a través de twiter en los siguientes términos

“Hola granadinistas, quiero decir que he dado positivo por COVID. Me duelo mucho no poder estar justo a mis compañeros en estos partidos tan especiales, pero me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver: ETERNA LUCHA”.

Tras el entrenamiento de esta tarde, se debe de producir la convocatoria Es probable que viajen todos los disponibles. El equipo se desplaza mañana a primera hora a Holanda y por la tarde entrenará en el Philips Stadio.

Recreativo

El Recreativo ha solicitado un segundo aplazamiento de un compromiso de liga, debido a las circunstancias sanitarias. Si en la primera la Federación aprobó que no se disputará el encuentro frente al Real Murcia, ahora se ha pedido los mismo para el partido ante el Sevilla Atlético.