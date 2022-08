Ricard, lateral derecho del Granada, entrevistado en DEPORTES COPE GRANADA

Ricard Sánchez, lateral derecho del Granada, ha sido protagonista hoy en DEPORTES COPE GRANADA. El futbolista fichó el año pasado por el equipo rojiblanco la pasada temporada y fue cedido al Lugo. Tiene 22 años y muestra una destacada madurez. Nacido en Tarragona, se formó en la cantera del Barcelona. Cuando llegó al Granada procedía del Atlético de Madrid. Incluso había debutado con el primer equipo.

Villarreal B

El próximo rival del Granada es además de un filial, un equipo recién ascendido. Se trata del Villarreal B que suma 4 puntos, fruto de una victoria y un empate, tiene una media de dad entorno a los 22 años. La mayoría de sus jugadores han sido internacionales en categorías entre sub 17 y sub 21. Su entrenador es Miguel Álvarez Jurado y llegó al filial en 2017, después de pasar por banquillos como los del Ciudad deMurcia, Lorca, Leganés, Alcorcón, Sabadell o Marbella. No fue antes futbolista profesional. La juventud y calidad lo convierten en un equipo difícil de predecir.

El próximo once del Granada

Karanka tendrá que optar por mantener el once tipo de las primeras jornadas o convertir en titulares a jugadores como Melendo y Meseguer, que en los minutos que han disputado han puesto de manifiesto una enorme calidad, acorde con las expectativas que habían despertado. Las opciones se acumulan para el técnico en la zona medular, donde existen distintas variantes. El técnico recuperará para este partido a Bodiger y es una incógnita si volverá ser titular en este encuentro. Es cierto que los cinco cambios ofrecen una serie de variantes que en una fase de partido puede relativizar el once inicial y permitir incluso un cambio drástico en la confección del juego.

Parece definida la zona de retaguardia con André Ferreria en la portería y Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Mikel y Quini en defensa. Mantener la portería a cero en los dos compromisos que hasta ahora ha disputado el Granada, es un motivo aparente para hacer pocos cambios.