Jorge Molina habla sobre su estado de forma física

El delantero del Granada Jorge Molina ha manifestado que se encuentra en una buen forma física y que puede actuar los noventa minutos si fuera preciso. Ha reconocido las dificultades con el balón parado y ha hablado de la concentración necesaria para no encajar goles en este tipo de jugadas. También ha matizado que tiene la preocupación lógica de cuando las cosas no van bien. Preguntado por Arezo ha indicado que está adaptándose al fútbol europeo, muy distinto al que él ha jugado en su país.

La palabra clave de la semana

Parece que la palabra clave estos días es preocupación. Karanka no está preocupado por la situación del Granada y Jorge Molina no está preocupado por la falta de gol. Todo esto debe de matizarse. Suponemos que lo que tratan es de transmitir un mensaje de tranquilidad en una situación complicada y esto sí que no es una exageración. Es complicada porque el Granada cada vez juega peor al fútbol esta temporada y porque todo esto puede desembocar en algo no deseable: un cambio de entrenador.

Próxima cita en Ponferrada

La expectación por el partido del sábado ante la Ponferradina es máxima. Perder u ofrecer una mala imagen sin ganar, puede agudizar la problemática. Ya hemos señalado que hay mucho margen de mejora porque con Melendo, que parece estar en condiciones físicas de ser titular en este encuentro, el equipo puede ser otro y también porque de los errores se aprende.

La plantilla ha visto este miércoles un vídeo sobre el equipo leonés. En Ponferrada están preocupados por los goles que encaja en equipo y no hay ningún lesionado para recibir al Granada. En el caso del Granada,André Ferreira continúa siendo una previsible baja, sin ningún tipo de información añadida, y son duda para este encuentro Ignasi Miquel, Soro y Silva.