El PP de Granada presenta a los hombres y mujeres con los que “sale a ganar” el 23J

El Partido Popular de Granada ha presentado oficialmente a los hombres y mujeres con los que concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio y cuyas candidaturas estarán encabezadas por Carlos Rojas al Congreso de los Diputados y Vicente Azpitarte al Senado.





El presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha arropado a los miembros de ambas candidaturas en la foto de familia convocada en la Plaza de las Pasiegas de la capital, con la presencia también de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, donde ha manifestado el “orgullo” de contar con una candidatura al Congreso y al Senado como “único referente de Granada” en ambas cámaras con un gran equipo humano “comprometido con la provincia, que conoce la realidad de nuestra tierra frente a paracaidistas y galimatías políticos desalentadores. Los granadinos no merecen más experimentos, sino respuestas y soluciones reales por lo que “es una garantía la experiencia y el bagaje de personas que han demostrado con creces que creen y apuestan por Granada”.





Para el dirigente popular, los granadinos merecen el cambio y merecen contar con un Ejecutivo “fuerte y sin ataduras”, con Feijóo a la cabeza que nos saque del furgón de cola en inversiones dando respuesta a las necesidades reales de una provincia que ha encontrado en el sanchismo y en el PSOE granadino su “peor bache” para progresar.

“El 23J tenemos en nuestra mano defender Granada, su presente y su futuro. Y lo hacemos con un equipo de primera capacitado y solvente que sale a ganar. Hombres y mujeres que en sus diferentes responsabilidades públicas siempre han antepuesto los intereses de la provincia y van a seguir haciéndolo en la próxima legislatura porque conocen en primera persona la potencialidad de una provincia que lo tiene todo pero que necesita un Gobierno que también crea en ello”.





Rodríguez ha culminado asegurando que “a nuestros candidatos nadie les tiene que contar cuáles con esas virtudes, ni tampoco los problemas que durante los últimos cinco años han dejado el futuro de Granada guardado en el cajón. Saben y conocen cuál es la hoja de ruta y qué esperan los granadinos de un Ejecutivo con el que no pueden contar a día de hoy. Y lo vamos a hacer con propuestas, en la calle, desde la cercanía y con el aval de la gestión que con creces demuestra día a día el Partido Popular”, ha dicho en referencia a Andalucía con Juanma Moreno.





Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha trasladado su “orgullo” por los hombres y mujeres que representarán a Granada en el Congreso y en el Senado. “Son grandes conocedores de las necesidades de nuestra ciudad y nuestra provincia y estoy convencida de que realizarán un trabajo decisivo para defender las justas reivindicaciones de los granadinos y lograr que Feijóo sea el presidente de España”.





Carazo ha afirmado que Granada necesita a Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de la Nación “para que los proyectos pendientes en nuestra tierra puedan ver la luz y poner fin al ninguneo y agravios a los que nos ha sometido el Partido Socialista”. “Quedan 27 días para que el cambio llegue al Gobierno de España y el presidente Feijóo enderece el rumbo de este país”. Algo más que necesario puesto que “las nefastas políticas de Sánchez han hecho que seamos uno de los países que menos crece desde la pandemia y uno donde los ciudadanos han perdido más poder adquisitivo”, lamentó.

La alcaldesa granadina ha asegurado que “un nuevo tiempo para España es posible a partir del 23 de julio, una cita clave para el futuro de nuestro país”. Así, ha mostrado su convencimiento de que “con Juanma Moreno al frente del Gobierno Andaluz, nuestra gestión en el Ayuntamiento de Granada y con Feijóo en el Gobierno de España, Granada avanzará más rápido y trabajaremos de la mano para solventar cuestiones pendientes”, entre las que ha citado el soterramiento del AVE, o la mejora de las conexiones tanto aéreas como ferroviarias.





Carazo ha trasladado que “desde Granada trabajaremos duro para llevar nuestras propuestas y nuestro mensaje de ilusión a todos los rincones de la capital, con una campaña propositiva y en positivo”. “Falta menos de un mes para que podamos pasar página al sanchismo y recobremos la moderación, la estabilidad y la política de Estado y sentido común que necesitamos”, concluyó.





Por su parte, el número uno al Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, ha defendido que desde el Partido Popular “queremos que Feijóo sea el presidente de todos los españoles, no de una parte de ellos”. “Un presidente con principios y valores, los de todo el PP, con las manos libres para conformar un Gobierno unido y sólido, cuyo mandato no esté supeditado a aceptar cesiones en nuestro Estado de derecho, que no toleraría. Estamos a menos de un mes para conseguirlo”, ha destacado Rojas.





En esta línea, Vicente Azpitarte, cabeza de lista al Senado, ha expuesto que la oferta electoral del PP pasa por “construir una mayoría social y política que proporcione estabilidad a nuestro país para dejar de depender, como ha ocurrido estos cinco años, de partidos que buscan la desestabilización y la ruptura de España”. “Ésa es la senda del Partido Popular a lo largo de esta campaña electoral con una propuesta basada en la ilusión y que apela al verano del cambio”, ha matizado Azpitarte.