El Granada obtiene un valioso empate en el Camp Nou que da crédito a Robert Moreno

Foto: Granada CF

El empate que ha obtenido el Granada en el Camp Nou (1-1) es un resultado de un valor extraordinario. Hasta la pasada temporada, en la que obtuvo la victoria, el equipo no sabía lo que era puntuar en este escenario y por segunda campaña consecutiva lo ha conseguido. Este marcador da un crédito extra a Robert Moreno que estaba siendo muy cuestionado en los últimos partidos. El técnico había apostado por una alineación con muchas novedades y prescindía en el once inicial de jugadores de la talla de Luis Suárez. Pero el infortunio de los últimos minutos, volvió a hacerse presente. El tanto del empate azulgrana llegó en el m. 90. La imagen del equipo ha salido reforzada, al haber mejorado su juego.

Gol tempranero del Granada

Domingos Duarte obtenía el primer tanto del encuentro (2 m.) al poco de comenzar el partido. Aprovechó un centro de Escudero, que debutaba en el equipo, para rematar con poca oposición. El conjunto rojiblanco, que ayer jugó con su segunda equitación que es predominantemente blanca, tuvo entonces sus mejores momentos de juego, con otra ocasión de Jorge Molina tras asistencia de Machís, aunque pronto llego un aviso del rival cuando Roberto (17 m.) mandó un balón al larguero. A partir de ahí y hasta el descanso, el Barcelona dominó, aunque infructuosamente.

Empate del Barcelona

En el segundo período hubo pocas historias. El dominio era alterno y un Barcelona que no atraviesa su mejor momento, parecía que iba a ser incapaz de evitar la derrota. No fue hasta el m. 90 cuando Araujo, que ya había avisado de su peligro como rematador de cabeza, consiguió el tanto del empate. No es la primera vez que al equipo de Robert Moreno se le escapan puntos en estos lances finales del encuentro.

La mejora expuesta por el Granada da un crédito extra a Robert Moreno que llegaba a este encuentro cuestionado por distintos sectores. Puntuar en el campo del Barcelona es algo que debe ser calificado como extraordinario. Entre los aspectos más destacados del juego destacaron la mejoría en defensa, la labor de Maximiano o el juego de Machís y Milla. El fútbol que propuso daba la sensación de que intentaba un modelo diferente al exhibido durante gran parte de los partidos anteriores y puede estar más cercano de las posibilidades del equipo. Ahora llega el momento de revalidar estas sensaciones. La próxima oportunidad será el jueves, cuando reciba en el Nuevo Los Cármenes a la Real Sociedad (19,30).

Ficha técnica

Barcelona 1 – Granada 1

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric, Araujo, Balde (Mingueza 40 m.); Busquets (Riqui Puig 74 m.), De Jong, Roberto (Luuk de Jong 46 m.); Demir (Piqué 74 m.), Memphis y Coutinho (Gavi 59 m.).

Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Abram (Germán 77 m.), Escudero (Neva 46 m.); Milla, Eteki (Montoro 29 m.), Puertas (Gonalons 66 m.), Monchu, Jorge Molina (Suárez 66 m.) y Darwin.

Goles: 0-1, Duarte (2 m.). 1-1, Araujo (90 m.).

Árbitro: Jaime Latre (Comité de Aragón). Mostró tarjeta amarilla a Mingueza, del Barça y a Montoro, Gonalons 7 Maximiano del Granada

Incidencias: Partido de la jornada 5 de Primera División disputado en el Camp Nou. Solicitaron asistir al partido 21.000 socios, aunque podrína haberlo hecho 40.000. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Joan Martínez Vilaseca, responsable del fútbol base del Barcelona durante casi treinta décadas.