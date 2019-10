Germán y Montoro, dos ausencias frente al Osasuna

Germán y Montoro son dos de los baluartes del Granada. Ninguno actará frente al Osasuna (viernes, 18 octubre, 21 h.). El primero está sancionado y el segundo lesionado. Por tanto Diego Martínez no podrá sacar su once de gala y habrá que confiar en jugadores, hasta ahora, no habituales. El equipo navarro, como el rojiblanco, es un recién ascendido que está realizando un buen comienzo de temporada.

Convocatoria y alineación

Como ya hemos advertido, la lista de convocados está compuesta por los 18 jugadores disponibles. Es la siguiente:

Porteros: Rui Silva y Aaerón.

Defensas: Martínez, Ismail, Carlos Neva, Víctor Díaz, Alex Martínez y Duarte.

Mediocampistas: Gonalons, Eteki, Azeez, Yangel Herrera.

Delanteros: Vadillo, Soldado, Puertas, Ramos, Machís y Carlos Fernández.

De esto deducimos la siguiente alineación:

Rui Silva; Víctor Díaz, Martínez, Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Azeez, Yangel Herrera; Puertas, Machís y Soldado.

Hay otras variantes. Eteki por Gonalons o volver a una línea media con dos jugadores, de tal manera que se caería el mencionado Gonalons, con una media punta, en la que podría actuar Carlos Fernández.

Dado que estamos en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, durante el descanso del encuentro, afectadas por lesta enfermedad lanzarán penaltis a las guardametas del Granada femenino.

Osasuna

El Osasuna tenía previsto tomar un avión a las once de la mañana, pero finalmente lo ha hecho en torno a las dos de la tarde debido a dificultades con el vuelo que trasladaba al equipo hasta Granada. También cuenta con bajas significativas, entre ellas la del exjugador de Granada, Robert Ibañez. Entre sus jugadores más peligroso destaca el delantero argentino Chimy Ávila.