El Festival de la Guitarra de Granada llena el aforo de todos sus conciertos

El Carmen de la Peña de la Platería estaba repleto de público en la última jornada del VIII Festival de la Guitarra-Antonio Marín. Ha sido la nota permanente durante los 31 conciertos celebrados durante los 24 días en los que sea desarrollado esta cita cultural, que ha corroborado el papel de Granada como capital mundial de la guitarra. Vicente Coves, director del festival y presidente de la Fundación Europea de la Guitarra, responsable de su organización, se dirigía al auditorio para presentar el último concierto que estuvo a cargo de Daniel Casares y aprovechó ese momento para anunciar que la edición de próximo año estará dedicada a Manuel Cano, con motivo del Centenario de su nacimiento. El guitarrista granadino fue el primer catedrático de guitarra flamenca de la historia y uno de los artistas más relevantes en su género. La noticia fue acogida con un aplauso unánime. También se rendirán honores José Miguel Moreno, pilar de la interpretación de los instrumentos de cuerda pulsada, en su 70 Aniversario.

Casares: Poderoso y sutil

Daniel Casares se convirtió entonces en el protagonista con un espectáculo que tuvo como título El poder de lo sutil. En pocas ocasiones una nominación de este carácter, define con mayor verosimilitud lo que se pudo escuchar. El toque del malagueño encierra múltiples sutilezas, pero también un poderío enorme. Se arrancó con tres temas continuados, incluso interrumpiendo los aplausos del público. Primero una minera titulara Azul, luego se atrevió con una obra de Manuel Alejandro, Señora, para rematar con unas alegrías. El delirio se había desatado ya entre los espectadores.

Los temas continuaban ligándose. Casares no busca el aplauso fácil y lo que desea es que se oiga su guitarra. Sus propias creaciones eran de nuevo las protagonistas, con unas alegrías y una taranta, antecediendo a una soléa. A veces la mirada de Daniel Casares se dirigía hacia la ciudad palatina de la Alhambra, situada a la diestra del escenario y que desde este punto del Albaicín ofrece una perspectiva impresionante. No podía sustraerse a la belleza del paisaje y así lo refirió, como también hizo con su primera visita a la Peña de la Platería hace un par de décadas. Fue en ese momento cuando decidió incluir unas granainas que fusionó con París, dedicado a Pablo Picasso y que no se puede encuadrar en ninguno de los palos conocidos.

Espectacular culminación por bulerías

La culminación casi se pudo calificar como apoteósica. Es normal terminar por bulerías, en este caso un estreno de su próximo disco que tendrá como título genérico El frasco de los aromas y que nomina Caballo de Guernica. Fue un derroche del aludido poderío, con sonoras armonías, fragmentos flamenquísimos, pasajes emocionantes, arrolladoras melodías … Probablemente en esta creación se concentre todo el arte de la bulería.

En 2025: Homenaje a Manuel Cano y Honores a José Miguel Moreno

Fue un broche final brillante, que transmitió enormes vibraciones para los presentes y un punto final adecuado para todos estos días, en los que la guitarra ha sido la principal protagonista, con una respuesta del público excepcional. Se ha cubierto el 100% de aforo, con varias sesiones que agotaban las localidades la mañana anterior al concierto. La primera estimación de los asistentes, de acuerdo con la tanquilla, supera los 9.000 espectadores. Llega ahora el momento de pensar en la próxima edición. Como ya indicó Vicente Coves, el granadino Manuel Cano será el protagonista, perpetuando así la memoria del genial artista. También se rendirán honores José Miguel Moreno. Se aventura otro festival para continuar acentuado el papel preponderante de Granada en el universo de la guitarra.