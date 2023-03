Carazo se despide como consejera tras saldar la Junta "una deuda histórica" con la capital y provincia

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, se ha despedido este martes del ejercicio de estas competencias en el Gobierno andaluz, donde ha asistido a su última reunión del Consejo de Gobierno, para afrontar su futura responsabilidad como candidata a la Alcaldía de Granada por el Partido Popular, poniendo de manifiesto que "he ejercido de consejera granadina", un papel que ha asegurado, en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "me lo encargaste, me lo pediste", antes de concluir como balance de su trabajo haber logrado acabar "la deuda histórica del Gobierno de Andalucía con Granada, con la capital y la provincia".





En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno posterior al cónclave que ha celebrado en Sierra Nevada (Granada), Carazo ha agradecido a Moreno "tu confianza, tu ayuda, tu compromiso" y el hecho de "haberme dejado elegir" y que en esa diatriba su posición fue que "decidí elegir Granada" y a partir de ahora "trabajar por Andalucía desde Granada, que tiene que contribuir a esa transformación" de Andalucía.





"Quiero ser la primera alcaldesa de mi ciudad", ha proclamado Carazo, quien ha apuntado que en esa nueva tarea "voy a tener que trabajar mucho más", además de haber agradecido a Moreno el hecho de haber decidido celebrar el último Consejo de Gobierno al que ella ha asistido como consejera "en mi tierra, en Sierra Nevada, en el Parque que nos rodea, muchas gracias por despedirme en Sierra Nevada".





La consejera de Fomento ha aludido a "los problemas de Granada, de proyectos pendientes esperando años" que ha atribuido a "gobiernos anteriores que no impulsaron" y que ante ese escenario "nos pusimos a trabajar pensando siempre en Granada".





Carazo ha considerado que "su balance de despedida" se puede proyectar en "una tabla sencilla" en la que aparecerían "proyectos ejecutados, que se están ejecutando, planificados, presupuestados" y concluir que todos éstos suponen una inversión global en la provincia que supera los 2.700 millones de euros en cuatro años y que la contribución de su departamento roza los 700 millones que ha desglosado en ámbitos como la vivienda, las infraestructuras, la movilidad, el transporte y que todos ellos han supuesto la creación de 14.300 empleos.





"Me encargaste rescatar proyectos", ha proclamado Carazo sobre la tarea que le asignó Moreno en el seno del Gobierno andaluz, para asegurar entonces que "ha sido una experiencia preciosa trabajar por Andalucía desde el primer gobierno", momento en que ha tenido un recuerdo para el fallecido Javier Imbroda, mientras que ha dicho a Moreno que "has conseguido formar dos equipazos".





En su balance como consejera de Fomento, Carazo ha ensalzado "el esfuezo que hemos hecho" porque "partíamos de una situación compleja, encontramos una herencia compleja", que en su caso concreto ha situado en una deuda heredada de 1.028 millones, correspondientes a las Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) y de Puertos, para apuntar que "hemos conseguido cambiar el rumbo y la dirección" de Andalucía.





FACTURAS EN LOS CAJONES: EL ABONO DE 360 MILLONES

Con la referencia de encontrarse "facturas en los cajones" y "reclamaciones que tenían que llegar al bolsillo de las empresas", Carazo ha apuntado que "asumimos" esos compromisos y "hemos abonado 360 millones", de los cuales 81 millones correspondían al pago de intereses de contratos que el gobierno socialista paralizó, a lo que ha sumado el pago de 260 millones por sentencias judiciales.





"Los cajones con deuda pero sin proyectos y sin proyectos no hay obras", ha asegurado la consejera de Fomento, que ha indicado en ese sentido que "nos pusimos a trabajar en 220 nuevos proyectos que hemos asumido".





Carazo ha indicado sobre que el balance de su trabajo como responsable de Fomento que "si me siento orgullosa de las competencias que me encargaste es de la nueva Ley Urbanismo, de la Ley Lista", de la que ha remarcado como contribución las 111 mesas de trabajo con ayuntamientos para abordar su nuevo planeamiento.





La consejera de Fomento ha apuntado también en su análisis "el estado lamentable de conservación de 10.500 kilómetros" de carreteras autonómicas, mientras que se encontró 32 contratos caducados de 35 contratos, para blandir entonces los 207 millones de euros destinados a la partida presupuestaria de conservación de carreteras, un incremento del 287% sobre 2018, último año de gobierno socialista.





Carazo ha enumerado iniciativas puestas en marcha como el Tranvía de la Bahía de Cádiz, la activación del Tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el desbloqueo de Jaén, el proyecto de diseñar y construir el tramo norte de la Línea 3 del metro de Sevilla, a lo que ha sumado la aspiración de abordar el tramo sur y licitar la Línea 2, la llegada del metro de Málaga al centro de la ciudad, que se inauguró este lunes, así como el trabajo para ampliar el metro de Granada, para el que se ve un presupuesto de 109 millones.





La consejera de Fomento ha señalado que "nos ha quedado la espinita de exigir al Gobierno un compromiso especialmente con el ferrocarril", para lamentar que "no he tenido la ocasión de ese debate serreno para el mapa ferroviario" y considerar que hay favorecer el Cercanías porque el ferrocarril "es un medio de transporte sostenible".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que, con un "dolor de corazón", dejará de contar en su Gobierno con Marifrán Carazo, la "mejor consejera de Fomento en la historia", para centrarse en su nueva tarea como candidata del PP a la Alcaldía de Granada.





Moreno ha comparecido junto a la todavía consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). Esta ha sido la última reunión del Consejo de Gobierno en la que Carazo participa, puesto que en estos días dejará el cargo y en la reunión del Ejecutivo del próximo martes ya habrá una nueva persona al frente de la consejería.





"Ha sido la mejor consejera de Fomento que ha tenido la Junta de Andalucía en su historia", según ha expresado Juanma Moreno, quien ha señalado que la tarea que tiene ahora Carazo por delante es ser la "embajadora de los vecinos de Granada" y que la ciudad pise de una "manera firme en ese nuevo porvenir que queremos construir entre todos".





Para Juanma Moreno, Carazo deja el "listón en lo más alto", porque es la consejera que ha impulsado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista); con la que el metro de Málaga ha llegado al centro tras "14 años de atasco"; con la que se ha impulsado la línea 3 del metro de Sevilla, y con la que se han reactivado los tranvías de Jaén y de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).





Ha agregado que también es la consejera de la Autovía del Almanzora (Almería) y de los 900 millones de euros de inversión para nuevos proyectos de conservación de carreteras en Andalucía. Ha agregado que también es la consejera del Plan Vive de vivienda, que ha permitido en cuatro años construir 4.000 viviendas a precios asequibles.





Tras destacar que el propio sector habla bien de ella, ha indicado que no es "fácil renunciar a ella en el Gobierno" porque ha sido una consejera "tan eficiente, comprometida y con un equipo tan sólido".





"Para mí es un momento complejo, pero hay que aceptar las decisiones personales y los retos de cada uno", ha apuntado el presidente, quien ha destacado que Carazo tuvo muy claro que su pasión, ilusión y compromiso es trabajar por los vecinos de Granada.





Ha insistido en que Carazo "representa lo mejor del Gobierno de Andalucía y así podrá hacer grandes cosas en beneficio de los granadinos". Le ha agradecido su "lealtad" al proyecto, su compromiso con Andalucía y la manera de hacer las cosas, siempre dialogando, pactando y poniendo sentido común a cualquier problema.





Ha expresado que siente "un dolor de corazón" por tener que desprenderme de ella, porque es un "activo muy importante" en su Gobierno.