Ana Orantes: la mujer que avisó en televisión de que sería asesinada por su marido días después

Era un 17 de diciembre de 1997. En el estudio de COPE Granada, a primera hora de la tarde, Manuela Moreno concejal de participación ciudadana se sentaba para grabar una entrevista. Las luces de Navidad ya estaban instaladas en las calles de la ciudad de la Alhambra. Manuela también desempeñaba el cargo de concejal de Igualdad. Sonrisas, buenos deseos y a punto ya de empezar sonó el teléfono. Una llamada de un amigo me alertaba de "algo muy gordo" que había sucedido en Cúllar Vega. Un hombre había rociado con gasolina a su ex mujer y la había quemado viva. Se me heló la sangre. Regresé al estudio y Manuela se dio cuenta de que algo grave había sucedido. Como pude se lo conté y nunca podré olvidar a esa mujer dando vueltas en el estudio con las manos en la cabeza y totalmente destrozada.





La mujer asesinada se llamaba Ana Orantes. Tenía 60 años y dos semanas antes había ido a Canal Sur TV al programa de la Tarde de Irma Soriano para denunciar 40 años de malos tratos. Ana ofreció un testimonio desgarrador. Desde los 19 años estuvo viviendo en el infierno. Agresiones, vejaciones, insultos y humillaciones continuas. Y, quizá lo más duro, esas agresiones también lleagron a sus ocho hijos.





Una bofetada "como la que le dieron al Señor"

Fue la primera. No hubo motivo. Ana estaba recién llegada a casa de sus suegros y, sin motivo, recibió un bofetón de su marido. Ella pensó que le había partido la cara. Gritó y su suegro se personó inmediatamente. Al ver lo sucedido advirtió a su hijo de que nunca pegara a su mujer. Como respuesta, él le dijo que "no se metiera en su matrimonio". Su padre le dio entonces dos bofetadas. Ana se sintió culpable y, al poco tiempo, le pidió perdón. La respuesta de su marido fue escupirle en la cara. Desde ese momento se abrió la veda y Ana fue la víctima continua de palizas. "Su manía era cogerme del pelo y estrellarme contra la pared", relató en ese porgrama Ana Orantes recordando los episodios de celos injustificados de la persona con la que se casó a los 19 años coaccionada porque él le aseguró que "iría diciendo por ahí que no era mozuela".





Ana, que era hija de un albañil, consideraba a la familia de su marido "de una clase social superior" y se sintió como una sirvienta desde el primer momento en ese domicilio. "Era una analfabeta, un bulto, no valía para nada", es fue la cantinela continua. Se quedó 11 veces embarazada. La "técnica" de José era diabólica. Llegaba borracho y, después de agredirla físicamente, la obligaba a tener sexo.

La apartó de su familia. Sólo a escondidas de él iba a ver a su madre. Esa mujer se asombraba de ver un ojo morado, cojeando... y Ana mentía. Le decía a su madre que "tenía la tensión baja" y se desmayaba. Estaba sola. Profundamente sola.

Sus suegros también le pegaron

Un día su suegra le acusó de haber tenido un hijo con otra persona. Era mentira. Ana insistía en que "llegó mozuela a casa de sus suegros". Pero aún así sus suegros mudaron su afecto y también comenzaron a pegarle. No había salida ni solución. Vivía con ellos y tenía que enfrentarse también a las agresiones de esas personas. Su marido, de vez en cuando, le pedía perdón y le aseguraba que iba a cambiar. Y Ana "le creía porque tenía 11 hijos y tenía que aguantar porque no tenía donde irme". Y el dolor se hizo crónico.





Sin embargo los celos iban a más. José, según el testimonio de Ana, le pegaba en la sien. Ella perdía el conocimiento y José le practicaba el boca a boca. Recuperaba el sentido y volvía a pegarle hasta el punto de que los vecinos amenazaron con avisar a la guardia civil. pero no lo hicieron.

Una familia destrozada

Ana se encontraba habitualmente "tirada en el suelo mientras me pegaba patadas". Todos los días. Sin embargo, un día Ana descubrió que su marido también agredía a algunas de sus hijas "y eso me dolió más que nada". Una de sus hijas le dijo que, cuando se sentaban en la mesa a comer, su padre "metía la mano debajo de la mesa y le tocaba los muslos". Cuando Ana se lo recriminó a su marido, se llevó otra buena paliza. Su hija se asustó y ya no le contó nada más.

José se quedó en el paro y Ana tuvo que poner una tienda. Sus hijos se quedaron solos con el padre. Un día Ana regresó y una vecina le dijo que su hija estaba en el hospital porque se había intentado suicidar. El médico le dijo entonces que esta niña había denunciado los abusos. A las 14 años esta niña decidió abandonar el hogar familiar y casarse.





Sus hijos más pequeños asistían atónitos a lo que estaba sucediendo. Los mayores vivían en el desconcierto. Intentaban proteger a sus padres pero, algunos, acusaron a su madre de abandonar a su padre cuando finalmente decidió a separarse.

Todo acabó el 17 de diciembre. Ana regresó de Sevilla de denunciar junto a su hija Raquel el calvario que había pasado. Su marido regresaba del bar donde los amigos seguían comentando esa denuncia que había hecho su ex mujer. Llegó a casa. Roció a Ana con gasolina y la quemó. Todo lo que vino después fue otro episodio de la pesadilla de Ana.





La ciudad da el nombre de Ana Orantes a un parque

La concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, anunciaba que en el Pleno ordinario de noviembre, que tuvo lugar elviernes, aprobó por vía de urgencia el acuerdo adoptado por la Comisión de Honores y Distinciones, en reunión celebrada el 21 de octubre a propuesta de la edil, para dedicar un parque de la ciudad, en el entorno del Campus de la Salud, a la memoria de Ana Orantes Ruiz.

Muñoz, tras anunciar que el parque que pasará a llamarse Ana Orantes se localiza concretamente entre la avenida del Conocimiento y la autovía A-44 Sierra Nevada-Costa Tropical, ha indicado que el acto de inauguración está previsto para este domingo, 26 de noviembre, a las 12,00 horas, tras obtener la iniciativa el apoyo unánime de la Comisión de Honores y Distinciones.





La edil ha indicado que con esta iniciativa Granada honra a una mujer "que mostró una gran valentía de contar por el infierno que había pasado y estaba pasando en un programa de televisión, haciendo visible lo que sufre muchísimas mujeres, en un tiempo en que era raro que se denunciasen los malos tratos, que le llevó a perder la vida a manos de su exmarido que le acabó prendiendo fuego".

"Supuso un punto de inflexión para que la sociedad tomase conciencia de esta lacra social", ha dicho, para a continuación añadir que "nos dimos cuenta de la necesidad de abordar reformas en la legislación para proteger mejor a las víctimas".

Ha destacado que "Granada cumple así con la obligación de rendir homenaje merecidísimo a Ana Orantes y a las muchas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y levantan la voz contra la lacra de la violencia machista".

En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento de Granada procedió ya en marzo de 2019 dedicó un parque, en el entorno del Paseo del Salón donde se instaló una monumento alegórico en homenaje, a las víctimas de la violencia machista, en la que, tenía una "significación especial" la mujer asesinada en Cúllar Vega, en el área metropolitana granadina, en 1997.