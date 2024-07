Administradores de fincas alertan de las derramas que se avecina con la nueva ley de ascensores

La entrada en vigor de la nueva ley de ascensores, que modifica la normativa vigente desde 1988, está generando gran preocupación entre los administradores de fincas y los propietarios de edificios en España. Se estima que alrededor del 80% de los ascensores del país no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, lo que significa que deberán ser reformados en los próximos años. Esta situación podría acarrear importantes derramas para las comunidades de vecinos.

¿Qué aspectos de la nueva ley afectan a los ascensores?

La nueva ley establece una serie de requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir todos los ascensores en España. Entre estos requisitos, destacan:

La instalación de puertas automáticas.

La existencia de un sistema de comunicación bidireccional con el exterior.

La iluminación adecuada en el interior del ascensor.

La señalización clara de las plantas y los botones.

La realización de revisiones periódicas por parte de empresas especializadas.

¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la nueva ley de ascensores?

El incumplimiento de la normativa sobre ascensores puede acarrear importantes sanciones para los propietarios de los edificios. Además, un ascensor que no cumple con los requisitos de seguridad puede suponer un riesgo para las personas que lo utilizan.

¿Cómo puede ayudarte Administración de Fincas Cañavate a afrontar la reforma de tu ascensor?

En Administración de Fincas Cañavate somos expertos en la reforma de ascensores y te ofrecemos un servicio integral que incluye:

Evaluación del estado actual del ascensor.

Asesoramiento sobre las opciones de reforma disponibles.

Asesoramiento sobre las opciones de reforma disponibles. Elaboración de un presupuesto personalizado.

Gestión de las subvenciones y ayudas disponibles.

Tramitación de los permisos necesarios.

Ejecución de la obra de reforma.

Puesta en marcha del ascensor reformado.

¿Qué puedes hacer para evitar una derrama inesperada?

Es importante que te informes sobre la nueva ley de ascensores y que valores la necesidad de reformar tu ascensor lo antes posible. En Administración de Fincas Cañavate te ayudamos a planificar la reforma de tu ascensor de manera que el impacto económico para la comunidad sea el menor posible.



La reforma de los ascensores que no cumplen con la nueva normativa es una obligación legal que no se puede posponer. En Administración de Fincas Cañavate entendemos la preocupación que esto genera en las comunidades de vecinos, por eso te ofrecemos un servicio integral y personalizado para que afrontes la reforma de tu ascensor de la manera más eficiente y económica posible.



No dudes en contactarnos para recibir asesoramiento personalizado y poner en marcha un plan efectivo para la reforma de tu ascensor.



¡Juntos podemos hacer que tu comunidad cumpla con la ley y disfrute de un ascensor seguro, cómodo y accesible!