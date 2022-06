Un solo candidato a Hermano Mayor en el Cristo de San Agustín

Luis Recuerda es el único candidato que concurre al Cabildo Electoral que este martes 28 de junio celebra la Cofradía del Cristo de San Agustín de 20 30 a 22 h. Se trata de uno de los hermanos que se incorporó a esta asociación de fieles tras añadir el carácter penitencial a sus Estatutos len 1989 y un reconocido cofrade que también fue fundador de la Hermandad de Jesús Despojado en 1986, creando su Banda de CC y TT. En ambas cofradías ha ejercido cargos directivos. Además, fue Pregonero de la Semana Santa de Granada en 2017.

Con motivo de la presentación de su candidatura ha dirigido la siguiente carta a los hermanos del Cristo de San Agustín:

"Me presento ante vosotros cargado de ilusión y responsabilidad para comunicaros que he tomado la determinación de presentar mi candidatura a Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, así como las razones que me han movido a ello, mis principales objetivos y los del equipo que me acompañará en esta andadura.

Seguramente muchos nos conocemos personalmente. Con los que no es así, espero que pronto podamos hacerlo en el seno de una Hermandad activa, viva, abierta y dinámica, con los brazos y las puertas abiertas a todos y en la que la convivencia fraterna sea la tónica, la seña de identidad y la esencia de una comunidad de fe.

Con más de treinta años de antigüedad como hermano, haber pertenecido a varias juntas de gobierno y vivir siempre nuestra Hermandad de una forma activa y participativa, con o sin responsabilidades de gobierno, creo que ha llegado el momento de dar un paso al frente, de dejar a un lado las excusas, la comodidad y ponerme al servicio de la misma, de mis hermanos, o lo que es lo mismo, ponerme al servicio de la Iglesia de Granada. Es el momento de devolver a la Hermandad lo mucho que ella ha aportado a mi vida de fe, a mi vida personal y familiar.

-REACTIVACION DE LA VIDA DE HERMANDAD.

Somos herederos de casi tres siglos y medio de historia, una historia viva de la que hemos de sentirnos orgullosos y ser celosos guardianes, pero sin olvidar que en este momento y en los próximos años hemos de afrontar los importantes retos que se nos presentan tras los profundos cambios que nuestra sociedad ha sufrido por la reciente pandemia. Hemos de retomar y continuar aquellos proyectos y actuaciones de la Hermandad que se vieron truncados y están por concluir como fue la Misión que iniciamos con motivo de las Celebraciones y jubileo del Quinto Centenario de la hechura de nuestro Sagrado titular el Santo Crucifijo de San Agustín y que tantos frutos estaba dando.

La vida de nuestra Hermandad ha de girar necesaria y fundamentalmente en torno a la Eucaristía semanal , en torno a nuestra Misa dominical que es y debe ser el principal punto de encuentro, de celebración y de reunión de los hermanos.

-ACCION CARITATIVA Y SOCIAL.

Tenemos el reto de incrementar la participación activa de los hermanos en la vida de Hermandad, en sus cultos, pero también en la importante labor asistencial, una labor caritativa y social que semana a semana desempeñan de forma callada y discreta un grupo de hermanos de los que hemos de sentirnos muy orgullosos, apoyarlos y unirnos a ellos en el desarrollo y cumplimiento de uno de los fines esenciales de la corporación. Es esencial mantener y potenciar la participación humana y económica de la Hermandad en los proyectos asistenciales en los que colabora y de forma muy especial en el Economato Social Santa María de la Misericordia que tanto bien hace a quienes más lo necesitan. Desde aquí mi reconocimiento a los hermanos que cada semana en su acción de voluntariado dan un testimonio de fe ejemplar de forma casi tan anónima y discreta como el Lunes Santo.

-FORMACIÓN.

No podemos olvidar las actividades formativas y catequéticas , tercer pilar de nuestra naturaleza como Hermandad, como Iglesia. Para ello, además de las habituales charlas, tenemos que poner en marcha nuevas formas, nuevas vías más participativas. Crear grupos de formación litúrgica, de catequesis por edades, realización de visitas culturales y la puesta en marcha de nuevos grupos de preparación para el sacramento de la confirmación que tan provechosos han sido en anteriores ocasiones.

Considero esencial el desarrollo de cursos de formación para los nuevos hermanos , en el que se conozca la Hermandad y se tome conciencia del compromiso que se adquiere al formar parte de la nómina de la misma.

-ESTACIÓN DE PENITENCIA.

Fomentar la participación de los hermanos en la Estación de Penitencia es un importante reto. Me preocupa que año tras año, es menor el número de hermanos que se revisten la negra túnica penitencial, para vivir el privilegio de hacer Estación de Penitencia. Un derecho y un deber para todos los hermanos, una experiencia de fe y recogimiento que solo los que la vivimos desde dentro sabemos lo reconfortante que resulta. Hacer Estación de Penitencia en la noche del Lunes Santo es un verdadero regalo para el alma al que ningún hermano debería renunciar. Os hago por tanto desde este momento un primer llamamiento a la participación en la Estación de Penitencia .

-POTENCIAR LA CONVIVENCIA.

La vida y la convivencia en nuestra Hermandad, además de en nuestra Capilla sede se ha de centrar en nuestra Casa de Hermandad. Se hace imprescindible potenciar y reactivar la Casa de Hermandad como lugar de encuentro, de convivencia y confraternización, de trabajo, de Hermandad en una palabra. Para ello hemos de reflexionar sobre las actuales necesidades de la Hermandad, las condiciones de nuestra casa, y adoptar decisiones que optimicen su uso, un uso que además del administrativo, de trabajo y de convivencia, debe completarse con el de ser un espacio expositivo y de conservación y custodia de enseres, un uso que en la actualidad está muy limitado al cumplir también las funciones de almacén de Pasos, cuestión que habrá que analizar y buscar alternativas. Una Hermandad viva requiere de una Casa de Hermandad viva y adaptada a sus necesidades.

Capilla, Casa de Hermandad y Convento son y deben ser una misma cosa para nosotros. Por ello mantener, respetar y acrecentar los estrechos lazos que nos unen desde hace siglos con la Comunidad de Clarisas del Santo Ángel, con nuestras queridas monjas, es una premisa absolutamente indiscutible, sin ellas nada seríamos y con ellas somos lo que somos y como somos.

Importante es igualmente estrechar los vínculos que nos unen con nuestra Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, siguiendo los pasos que en este sentido ya se han venido dando.

-PATRIMONIO.

Es una constante en nuestra Hermandad que los proyectos no lo son de una determinada Junta de Gobierno ni de un determinado Hermano Mayor, sino que son proyectos de Hermandad y así las diferentes Juntas de Gobierno han sido impulsoras y continuadoras de los mismos. Estamos inmersos en un proceso de restauración y terminación del Paso del Santísimo Cristo de San Agustín y continuar con dicha labor de restauración y terminación ha de ser la principal premisa para la nueva Junta, una labor a continuar de forma rigurosa, con el debido respeto a los diseños y concepciones originales y con proyectos serios, de calidad y acordes con los mismos y con el conjunto artístico existente para aquellos nuevos elementos que hayan de ser incorporados. Igualmente habrá que proseguir con la terminación del Paso de Palio, así como ir completando otras carencias patrimoniales de menor calado, pero no por ello menos importantes en lo que significa la forma de presentarse nuestra Hermandad. La conservación de nuestros Sagrados Titulares, como no puede ser de otro modo, ha de ocupar un importante capítulo.

Para todos estos ilusionantes retos y proyectos me acompañará una Junta de Gobierno compuesta de hermanos comprometidos que no han dudado un solo minuto en atender el requerimiento de ponerse a trabajar por su Hermandad. Hermanos que atesoran décadas de veteranía, experiencia y profundo conocimiento del ser de nuestra Corporación y junto a ellos se incorporan otros hermanos más jóvenes, cargados de ilusión, ganas de trabajar y aprender y que asumirán por vez primera labores en la mesa de gobierno de la Hermandad.

-TRABAJO EN EQUIPO.

Todos los retos, todo el trabajo que conlleva el día a día de nuestra Hermandad no se pueden abordar de forma individual por un Hermano Mayor, por un pequeño grupo cerrado de allegados, ni tan siquiera por una Junta de Gobierno en pleno. La Hermandad necesita de Hermanos comprometidos, de dentro y fuera del Cabildo de Oficiales, que cada día pongan y aporten su granito de arena en las diferentes áreas de trabajo. Para ello creo imprescindible la formación de equipos de trabajo . Así cada área de trabajo estará formada por los titulares de la misma en la Junta de Gobierno y otros hermanos de apoyo con los que se conformarán equipos de trabajo coordinados y eficaces. No es necesario formar parte de la Junta de Gobierno para trabajar cada día por la Hermandad. De este modo además de se podrá dar paso a la incorporación de hermanos que sean una verdadera cantera de próximos dirigentes.

-COMUNICACIÓN Y REDES.

Quiero poner de relieve la importancia de la comunicación en la Hermandad. Algo que en los albores de internet ya tuvimos en cuenta, no podemos descuidarlo ni dejar caer en la rutina y la desidia. La comunicación con nuestros hermanos y con el resto de la sociedad requiere del uso de medios actuales, sin perder un ápice de nuestra esencia y nuestras señas de identidad corporativas. Para ello creo imprescindible la realización y puesta en marcha de un Plan de comunicación y redes sociales y al frente un equipo de hermanos que de forma transversal a toda la corporación trabajen para que la información llegue de forma eficaz, correcta y puntual.

Termino ya esta exposición y presentación en la que espero y confío haber podido trasladar en ella de forma somera mis principales inquietudes para regir nuestra Hermandad en los próximos años y os animo a acudir y participar el próximo día 28 de junio -martes- al Cabildo electoral en nuestro Templo sede, donde espero poder saludaros.

Quedo abierto a todas vuestras aportaciones y propuestas que serán debidamente tomadas en consideración, para ello os facilito mi dirección de correo electrónico en la que podéis hacérmelas llegar: lrecuerda.abogado@gmail.com

Me despido rogando al Santísimo Cristo de San Agustín y a Nuestra Madre y Señora de Consolación para que os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias. Un afectuoso y fraternal saludo".