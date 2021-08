María Dolores Martínez e Iván Centenillo intervendrán en la presentación del cartel de la Ofrenda a la Patrona

Ilustración: Hermandad de las Angustias

Este miércoles, 1 de septiembre, comienzan los cultos a la Patrona de Granada. En esta jornada (21 h.), se presentará en la Basílica de las Angustias el cartel de la Ofrenda Floral prevista para su festividad litúrgica, día 15 de este mes. Estará a cargo de María Dolores Martínez,que desde 2019 es una de las siete camareras encargadas de vestir a la Virgen. La oradora es periodista especializada en asuntos taurinos y nieta del escultor Antonio Martínez Olalla. Al término de su intervención intervendrá el cantaor flamenco Iván Cetenillo, acompañado por el guitarrista Pablo Jiménez, quienes interpretarán letras alusivas a las Angustias, que abundan especialemnte en los palos de la media granaina.

El cartel recoge una pintura del artista granadino Jorge Marín fue el ganador del XV Concurso de Pintura Hipólito Llanes que convocó la Hermandad de la Virgen de las Angustias, para elegir esta ilustración. El autor define su trabajo como una creación que toma como base una fotografía de 1946 que ha sido interpretada utilizando las técnicas de la acuarela, el óleo y el acrílico. “Al cubrir el manto de flores -ha manifestado a COPE-, obedece a la intención de recordar los paneles que se instalan para la ofrenda y sobre él he situado dos mariposas que hacen referencia a la Resurrección. He querido transformar el corazón situado con la media luna, en la fruta de la granada,para indicar que la Virgen tiene en su corazón a Granada.Ha sido mi deseo que el protagonismo sea para la Virgen. He coloreado al Cristo y a las Angustias. En este último caso, he pretendido, en mi interpretación, darle una policromía típica de las dolorosas granadinas. Si nos fijamos en la peana, en ella he representado la cerámica de fajalauza. También he querido resaltar el bastón de mando, en alusión a lo que ella significa durante estos días. En el pecherín y la corona -ha concluido Jorge Marín durante la conversación que hemos mantenido con el artista-, he deseado que tengan esos brillos típicos con las que se nos muestra”.