La Cofradía de la Alhambra busca capataz tras la dimisión de Agustín Ortega

Foto: José Velasco

Agustín Ortega ha dejado de ser capataz de la Cofradía de la Alhambra. La nota de la de la Hermandad indica que “ ha presentado su dimisión, decisión que le ha sido difícil tomar y que responde a motivos ajenos a esta Hermandad”. Ortega no ha llegado a sacar a la Virgen en procesión. El primer año de su mandato la lluvia impidió la salida del cortejo y en los dos posteriores no hubo estación de penitencia, debido a la pandemia. Puestos en contacto con la corporación penitente, nos han indicado que todavía no tienen sustituto y que antes de tomar la decisión desean reunirse con los costaleros que son hermanos de esta asociación de fieles.