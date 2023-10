El Arzobispo asiste al Pleno de Federación en el que se anuncia nueva Carrera Oficial

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada, asistió al primer pleno de hermanos mayores de la Federación de Cofradías convocado este curso. Monseñor estuvo presente en el punto doctrinal con el que comenzó la sesión y “aprovechó su asistencia para trasladar a todas las hermandades que se sientan queridas por la Iglesia, deseando lo mejor para este curso cofrade”. Durante este pleno se rezó “una especial oración por la paz, en el día marcado por el Patriarcado Latino de Jerusalén para el rezo conjunto por el cese de toda guerra”.

Nueva Carrera Oficial.

El presidente de la Federación, Armando Ortiz, agradeció “el esfuerzo y trabajo a todos los Hermanos Mayores realizado por todas las hermandades en el XXXIV Encuentro Nacional de Cofradías”. También indicó que en el próximo pleno que tendrá lugar el 9 de noviembre se tratarán “temas importantes para nuestra Semana Santa”. Aunque no ha trascendido oficialmente a qué asunto se refería Ortiz, todo hace indicar que se dé a conocer la propuesta de una nueva Carrera Oficial. Según ha podido conocer COPE, las opciones que se están barajando incluyen dos posibilidades. Una de ellas sería incluir en el itinerario la Plaza de Bibarrambla y otra la Gran Vía. En ambos casos se podría incrementar el numero de palcos. No obstante, para poder concretar con más detalle los trazados, la Federación se reunirá con el Ayuntamiento.

Aumento del presupuesto para Caridad

También se procedió a la probación del nuevo presupuesto, en el que destacan el aumentos de las consignaciones destinadas a Caridad y al Centro de Estudios Cofrades. En ambos casos, prácticamente se multiplica por dos la cantidad destinada a estos fines. Igualmente se ofrecieron los detalles en torno a la Vigilia de la Inmaculada en la Catedral que presidirá La Gran Madre de las Carmelitas Descalzas y sobre la exposición para elegir la fotografía que ilustrará el cartel de la próxima Semana Santa que se inaugura este viernes, 20 de octubre, (20,.30 h.) en el Centro Cultural Gran Capitán, asuntos de los que ya ha informado COPE y que pueden conocer en los siguientes enlaces:

Inauguración de la exposición para elegir el cartel de la Semana Santa de Granada 2024

La Gran Madre de las Carmelitas presidirá la Vigilia de la Inmaculada

Por último se aprobó el programa de cultos para este curso cofrade, que en los próximo meses tiene el siguiente calendario:

NOVIEMBRE 2023:

- Domingo 19 a las 11:00 horas. Eucaristía en sufragio de los cofrades difuntos en la Iglesia

Parroquial de San Pedro y San Pablo.

DICIEMBRE 2023:

- Miércoles 7 a las 20:30 horas. Vigilia Diocesana de la Inmaculada Concepción en la Santa Iglesia Catedral, presidida por Nuestra Señora del Carmen, “La Gran Madre”.

- Fecha por determinar. Concurso de Belenes.

- Martes 27 (Hora por determinar) Festividad de San Juan Evangelista dedicada a la juventud cofrade en la Parroquia de San José de Calasanz.

ENERO 2024:

- Sábado 13 a las 12:00 horas. Presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de Granada en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Granada.

- Martes 16 a las 20:45 horas en el Centro Ágora, Junta General para conocer, modificar y aprobar, en su caso, la Carrera Oficial, dar lectura por el Tesorero al Estado de Cuentas del Ejercicio y nombrar los Censores de Cuentas.

FEBRERO 2024:

- Martes 13 a las 20:45 horas en el Centro Ágora, Junta General para conocer los Horarios e Itinerarios que adoptarán las Hermandades y Cofradías Federadas en sus Estaciones de Penitencia, conocer el informe de los Censores de Cuentas y aprobar, en su caso, la Liquidación de los Presupuestos, Cuenta de Resultados y Balances de situación del Ejercicio económico que finalizó.

- Miércoles 14 a las 20:30 horas. Miércoles de Ceniza en la Santa Iglesia Catedral y entrega del nombramiento oficial al pregonero.

-Jueves 15 y Viernes 16 a las 20:30 horas. Charlas Cuaresmales en el Centro Nuevo Inicio

- Domingo 18 a las 12:00 horas. Pregón Oficial de la Semana Santa de Granada en el Teatro Isabel La Católica

- Viernes 23 a las 20:30 horas. Vía Crucis Federativo Santa Iglesia Catedral, presidido por las imágenes de la Soledad en el Calvario y el Santísimo Cristo de la Misericordia.

MARZO 2024:

- Día, lugar y hora por determinar. Presentación del número especial de Cuaresma de la Revista Gólgota

- Día y hora por determinar. Entrega de Horarios e Itinerarios 2024 en la S.I. Catedral

- Del 24 al 31. SEMANA SANTA.

ABRIL 2024

- Martes 16 a las 20:45 horas en el Centro Ágora, Junta General para conocer los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en relación a las incidencias habidas en las Estaciones de Penitencia de las Hermandades y Cofradías durante la Semana Santa.

MAYO 2024:

- Día, lugar y hora por determinar. Pregón de las Glorias de María

- Jueves 30. Festividad del Corpus Christi y procesión del Santísimo.

JUNIO 2023:

Viernes 28. Clausura del curso Cofrade.