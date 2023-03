AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA|| Viernes de Dolores y Sábado de Pasión

Sábado, 31 de marzo

10 h. Procesión infantil del Colegio Santa María del Llano (Ogíjares). Congregación de Santo Domingo.

10 a 21 h. Iglesia del Santo Monasterio del Santo Ángel Custodio. Segundo día de Veneración al Cristo de San Agustín.

11 a 20 h. Campo de Príncipe. Solemne Veneración al Cristo de los Favores.

11 h. a 13 Procesión Infantil del Colegio de Nuestra Señora del Rosario.

11,30 h. a 13 h. Procesión infantil organizada por la Escolanía Virgen de las Angustias (junto a la Basílica de la Patrona). La comitiva se dirigirá a la Fuente de la Batallas, con parada en la Basílica de las Angustias y luego retornará al colegio. Todos los elementos que se utilizarán en la procesión han sido realizados por los propios alumnos, con la participación de padres y profesores. Colaboran cediendo enseres la Hermandad de Jesús Despojado, la Archicofradía de María Auxiliadora de la Alhambra y Hermandad de la Oración en el Huerto. Participará la Agrupación Musical San Julián.

16:30 a 19:00h. Parroquia de la Anunciación (Maracena). Veneración a Nuestra Señora de los Dolores.

20 h. Vía Crucis de la Cofradía de Santa María de la Alhambra, desde su sede, la Parroquia de la Encarnación (Santa María de la Alhambra), por el recinto de la ciudadela monumental.

20 h. Vía Crucis de Cristo de la Buena Muerte Ferroviarios. Partirá desde la Parroquia de San Juan de Letrán.

20. Procesión de la Virgen de los Dolores (Cájar). Participará la Agrupación Musical del Rescate.

20,30 h. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia. Itinerario: C/ San Matías, Placeta de las Descalzas, Plaza Poeta Luis Rosales, Placeta Tovar, C/ Corral del Carbón, C/ Mariana Pineda, Plaza del Carmen, C/ Escudo del Carmen, C/ San Matías, C/ Jesús y María, C/ Varela, C/ Coches de San Matías, C/ San Matías, Iglesia Imperial de San Matías.

21 h. Vía Crucis de Jesús del Rescate desde la Parroquia de la Magdalena.

21 h. Traslado del Cristo de los Favores desde la Iglesia de San Cecilio a la capilla de salida.

21:00h. Procesión de la Virgen de los Dolores de Maracena. Participará la Banda San Isidro de Armilla. Itinerario: Plaza de la Constitución, Real, Palza Barranco, Plaza del Aire, Ermita, Andalucía, Caniche, Miguel Hernández, Olivares, Aljibe Alto, Plaza Aljibe, Generalife, Almireceros, Encrucijada y Palza de la Constitución (0 h. apróximadamente). Durante el encierro se apagarán las luces de la Plaza de la Constitución.

Sábado, 1 de abril

10 a 21 h. Iglesia del Santo Monasterio del Santo Ángel Custodio. Segundo día de Veneración al Cristo de San Agustín.

10,30 a 20 h. Parroquia de Santa María Magdalena. Ofrenda de claveles rojos para el exorno del paso de Jesús del Rescate y de 10,30 a 13 h. Taller preparatorio para la petalá.

21 h. Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Pregón XLIII Pregón de la Cofradía de Jesús de la Paciencia. Orador: Rvod. P. D. Francisco Javier Ortega.

21 h. Iglesia del Monasterio del Santo Ángel Custodio. Subida al paso del Cristo de San Agustín.

21,30 h. Parroquia de la Magdalena. Subida al paso de Jesús del Rescate.