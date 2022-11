Una nueva excusa y un problema en el horizonte para el Granada

La derrota del Granada en el campo del Leganés (1-0) vuelve a poner de manifiesto la pésima temporada que el equipo está realizando como visitante. La excusa pudo estar en esta ocasión en jugar desde el m. 2 con inferioridad numérica debido a la expulsión de Raúl Fernández, pero la decisión del colegiado parece que fue la adecuada y esta circunstancia se provocó como fruto del desarrollo del juego del equipo. Cuando parecía que se habían acabado las excusas surgió otra nueva y además impide, otra vez, poder analizar con la suficiente definición la propuesta futbolística de Paco López. Su primer encuentro fuente un rival de inferior categoría en Copa, en el segundo el oponente se quedó primero con diez y luego con nueve futbolistas debido a las expulsiones y ahora el que ha dibujado un escenario anómalo ha sido su propio equipo.

Los porteros de Recreativo

El panorama de futuro inmediato es complicado. El viernes recibe en el Nuevo Los Cármenes al Alavés que es el líder de la competición. Además el Granada no podrá contar con ninguno de los dos porteros de la primera plantilla. Ferreira está lesionado y Fernández sancionado. Adri López, que ayer tuvo una actuacion meritoria, será el titular. Se trata de un guardameta de 23 años formado en la cantera del Español y que esta temporada ha llegado al Recreativo procedente del Hércules. Ya formó parte del once inicial en el partido de Copa frente al Yeclano, en el que encajó dos goles. Ha sido internacional en las categorías sub17 y sub 18. Solo tiene firmada unta temporada. En el banquillo no podrá estar Ángel Jiménez, que ha jugado un partidocon el primer equipo durante la pandemia ante la Real Sociedad, dado que fue expulsado en la última jornada, y el otro portero del filial es Rafa Romero, jerezano que es el año pasado militaba en el Granada Juvenil. Tiene 19 años. ¿Será esta situación otra nueva excusa para determinar el encuentro?

Alavés

El Granada hasta ahora se ha mostrado sólido en casa. Eso le ha permitido mantener contacto con la vanguardia de la tabla. Pero en esta ocasión el rival, el Alavés, es el equipo más sólido de la Segunda y acutla líder. El conjunto de Vitoria, con un presupuestos más bajos de categoría, está realizando una gran campaña. En sus salidas solo ha anotado una derrota y fue frente al Burgos, el equipo revelación de la temporada. Su último partido lo superó con solvencia, al vencer por (2-0) al Villarreal B. Está entrenado por Luis García Plaza y máximo goleador es Miguel de la Fuente con cuatro tantos.

Junta General de Accionistas

El club ha anunciado hoy la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. La cita es el 29 de diciembre en primera convocatoria y al día siguiente en segunda. En orden del día el punto más significativo es la ratificación del nombramiento por cooptación del nuevo consejero, Alfredo García Amado, que es el director general de la entidad. La cooptación es un término jurídico que alude a la designación de las vacantes de una corporación mediante el voto de los integrantes de la misma.