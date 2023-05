El principal peligro del próximo rival del Granada CF es un delantero formado en Guadix

El Granada puede ascender este sábado. Todo pasa por la victoria en Anduva y luego esperar a los resultados de los rivales tal y como explicamos el pasado lunes. Caso de no lograrlo este fin de semana, habría segunda y última oportunidad en el Nuevo Los Cármenes. Es curioso que los seis ascensos de los rojiblancos a Primera División han sido fuera de su propio terreno de juego. Si finalmente este momento llega ante el Leganés en la jornada en la que concluye la liga, sería la primera vez que suceda algo similar.

Todo favorece al Granada en estos momentos. Calendario, ambiente, situación en la tabla … Pero no olvidemos que estamos viviendo una de las segundas más singulares de los últimos tiempos. En Miranda del Ebro el partido el partido no tiene más trascendencia que la honrilla deportiva.

Dudas en la alineación

La alineación del Granada no es fácil de adivinar. Paco López altera mucho el once inicial, especialmente en el centro del campo y surgen algunas dudas en otras líneas. Por ejemplo, está por conocer si Carlos Neva está en condiciones de jugar. Ya entrena con normalidad, pero está saliente de lesión. Luego hay que tener en cuenta el protagonismo del que en estas circunstancias pueden gozar los jugadores con experiencia, a los que en teoría menos les debe pesar la situación. Futbolistas como Víctor Díaz o Callejón no fueron titulares en el último compromiso, pero dibujan el perfil de hombres con dilatado recorrido profesional.

Raúl el vicepichichi

También hay que tener en cuenta el rival además de jugar sin la tensión propia de los que están disputando algún capítulo importante, tiene en sus filas a Raúl, un granadino de Guadix, nacido en Barcelona, que está cedido por el Betis y que es el segundo en la tabla del pichichi de Segunda. Suma 19 goles, tres menos que Uzuni, pero atención al dato, porque el albanés ha materializado siete penaltis para llegar a esta cifra y el delantero del Mirandés solo ha marcados tres tantos a través de una pena máxima. Es decir, si descontamos los penaltis el rojiblanco ha logrado 15 goles y Raúl 16. Estamos ante dos delanteros natos y con una capacidad goleadora impresionante. El asunto es inquietante, puesto que la defensa del Granada suele tener sus puntos oscuros.