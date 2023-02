Paco López prefiere plantillas con menos jugadores que la que la que ha configurado el Granada CF

Paco López ha manifestado que no deseaba tener una plantilla tan numerosa como la que han puesto a su disposición después de mercado invernal. Son veintisiete jugadores y esto quiere decir que cuatro no podrán ir convocados, siempre y cuando no existan lesionados. Para el partido ante el Villarreal B André Ferreira no está todavía disponible y son duda Puertas, que se ha vuelto a resentir de su costilla y Soro. No obstante el técnico ha previsto que puedan viajar más jugadores además de los que puedan vestirse de corto, con el objetivo de mejorar la convivencia.

Alineación

Weissman podría ser el único fichaje de la ventana que se cerró el treinta y uno de enero que fuera titular este domingo ante el Villarreal B. El probable once estaría compueto por: Raul Fernández, Caros Neva, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Ricard; Petrovis, Melendo y Meseguer; Uzuni, Weissamn y Callejón. También tiene opciones para la titularidad Bodiger y puede disponer de minutos Pol Lozano.

Villarreal B

El filial del Villarreal puede aparecer muy mermado por la convocatoria de jugadores por parte del primer equipo. El equipo valenciano venció (0-1) al Oviedo en su último compromiso y es décimo en la clasificación.