Las excusas para el rendimiento mediocre del Granada

El Granada ha sido construido para el ascenso directo. La inversión económica realizada por el club provoca que no lograr el objetivo de subir de categoría se convierta en un fracaso. Sin embargo, hasta la fecha las sensaciones no están siendo positivas. Después de un inicio espectacular, el equipo se ha hundido en la mediocridad de juego y resultados, con el único consuelo de la goleada al Sporting. Estos resultados dejarían al equipo de Karanka fuera incluso de la promoción de ascenso. Ahora mismo es séptimo en la tabla. Es decir, si el equipo no mejora sus números se conduciría hacia el señalado fracaso.

Excusas

Para justificar esta situación se recurre a diferentes argumentos: jugadores que llegaron con la pretemporada muy avanzada, una plantilla con muchos rostros nuevos y en proceso de acoplamiento, lesiones en fuibolistas importantes … Excusas similares se pueden encontrar también en otro clubes. Estas circunstancias han provocado que se jueguen varios partidos sin la presencia de algunos de los jugadores teóricamente más valiosos, pero daba la sensación de que se había confeccionado un plantilla en la que el fondo de armario evitaría que hubiera muchas diferencias entre teóricos titulares y suplentes o que al menos actuar sin los mejores no conduciría la fracaso. Pero no ha sido de esta manera. Melendo no tiene un sustituto natural. Jugadores fichados con la vitola de los mejores futbolista de la categoría, como Meseguer, no han ofrecido todavía el rendimiento esperado y otros con experiencia contrastada en Primera División, es el caso de Cabaco, no ofrecen la versión esperada en Segunda. Además, exceptuando el encuentro frente al Sporting y alguna otra excepción, el Granada suele tener una carencia de gol, a pesar de que en sus filas milita el pichichi de la categoría, Uzuni.

Motivos para la mediocridad

Si analizamos esta situación, la mediocridad por la que discurre esta campaña puede obedecer 1.-) que los jugadores no eran del nivel que se creía, es decir que no se ha confeccionado bien la plantilla, 2.-) que Karanka no obtiene de estos futbolistas el rendimiento adecuado o 3.-) que se vive un proceso de construcción excesivamente dilatado en el tiempo y de una difícil justificación. Es probable que incluso sea una mezcla de estas tres opciones.

Posibles soluciones

Cuando se atraviesa una crisis de estas características, la solución más fácil es culpar al entrenador y no a la dirección deportiva. La reacción puede ser buscar un nuevo técnico o acumular paciencia y esperar a que las cosas mejoren, sabiendo además que el club dispone de recursos para mejorar la plantilla durante el mercado invernal, aunque no olvidemos que esta ventana de fichajes es muy complicada y los aciertos no abundan. La experiencia acumulada el año pasado recuerda que tener paciencia conllevó a que cuando se produjo el relevo en el banquillo ya era muy tarde y el equipo terminó descendiendo. No parece que este año se pueda descender, pero salvo que se enderece en rumbo, el ascenso parece una empresa complicada.

¿Hasta cuando tendrían paciencia los dirigentes del club y mantendrían a Karanka en el banquillo si el equipo continúa sin funcionar? Es una cuestión que depende de su voluntad y la decisión debe adoptarse acudiendo a la inteligencia. Un cambio de entrenador no significa siempre una mejora, pero en ocasiones ha sido la solución. ¿Paciencia o acción? He ahí el dilema. La excusas para justificar un rendimiento menor del esperado, no solucionan el problema. La situacion cambiaría si se obtuvieran mejores resultados.