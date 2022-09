Las alineaciones del Granada – Eibar

El Granada visita este lunes (20 h.) el Estadio Municipal de Ipurúa para enfrentarse al Eibar. El escenario ha sido sinónimo de abultadas derrotas en las últimas ocasiones en las que lo ha visitado el equipo rojiblanco. Karanka tiene las bajas seguras de Melendo y Soro y las dudas de Ignasi Miquel y Alberto Perea. En el Eibar puede volver a la convocatoria es exjugador del Granda Vadillo, una vez recuperado de su lesión, y es duda el central Venancio. Solo Correa es baja segura.

Un posible once del Granada, contando con que finalmente puedan jugar Miquel y Perea, sería el integrado por André Ferrriera; Ricard, Miguel Rubio, Ignasio Miquel, Quini; Bodiger y Meseguer; Puertas, Callejón, Perea y Uzuni. En el caso de que estuviera en disposicón de actuar Ignasi Miquel, su sustituto seria Cabaco. La baja de Perea, podría conllevar incluso un cambio de esquema, circunstancia que no ha descartado el técnico rojiblanco, quien ha manifestado no se sentirse presionado por el número uno que ocupa su equipo en el ranking de límite salarial de la categoría.

En el Eibar la posible alineación inicial estaría compuesta por Joel; Tejero, Venancio, Arbilla, Ruiz Reina; Javi Muñoz, Servio Álvarez, Matheus Pereira; José Corpas, Leschuk y Stoichkov.