Un jugador del Granada es convocado por la selección española

Foto: Granada CF

El centrocampista Mario González Bravo ha sido convocado por la selección española sub 17, para una concentración que tendrá lugar en entre 31 de mayo al 5 de junio. Se trata de un juvenil de primer año que esta temporada ha alternado su presencia en el Juvenil (División de Honor) con entrenamientos del Recreativo, con el que debutó en la primera jornada liguera frente al Córdoba CF. El futbolista renovó recientemente su contrato con el club, ampliándolo hasta junio de 2023.

Pendientes de Diego Martínez

Mientras en el banquillo de algunos clubs hay novedades, en el del Granada todo permanece a la espera de Diego Martínez adopte alguna postura definitiva. Esto mantiene con difícil maniobrabilidad el resto de la decisiones deportivas. Ayer ofrecimos un listado de jugadores que podrían llegar al equipo rojiblanco, pero el perfil del técnico es el que condicionará, en gran medida, el futuro equipo.

Despedida de Rui Silva

Rui Silva se ha despedido del Granada a través de las redes sociales. Lo ha hecho con un vídeo en le que aparecen algunas de sus actuaciones memorables con del Nuevo Los Cármenes. Aparece acompañado del siguiente texto:

"Hoy es sin duda uno de los días más tristes de mi vida, el día en que me despido de todos vosotros. En 2017 aterricé en esta magnífica ciudad. Era un joven desconocido, tímido y soñador en la que fue mi primera aventura lejos de mi país. Conocí personas maravillosas que me ayudaron y me integraron como uno más. Pronto aprendí los valores de este gran club. Llegué con la ambición de afirmarme en la mejor liga del mundo, pero al principio no fue fácil. Tuve que esperar mi momento. Vivimos momentos complicados con el descenso ese mismo año; pero afortunadamente dos años después volvimos a la élite del fútbol español. La temporada pasada, ante muchas dudas y expectativas, demostramos por qué somos el club de la Eterna Lucha. Conseguimos llegar a semi finales de la Copa del Rey y nos clasificamos por primera vez en la historia del club para una competición europea.

Esta temporada, y dadas las circunstancias, enseñamos a todo el mundo que los sueños se cumplen, que este grupo comprometido y determinado no tiene techo y, una vez más, volvimos a hacer historia dejando huella en la élite del fútbol europeo con la llegada a los 1/4 de final de la Europa League. Hoy, cuatro años y medio después, tras 128 partidos oficiales, me despido con el sentimiento de haber cumplido mi deberpor haber honrado siempre esta camiseta con el máximo respeto y profesionalidad. Es para mí un orgullo y un honor formar parte de la historia de este gran club. Os llevaré siempre en mi corazón. Seré un Granadinista más celebrando vuestros éxitos. Muchas gracias por todo el cariño. ¡Hasta pronto familia!"