Hoy nace la Fundación Inés Guindos comprometida con el futuro de los jóvenes del altiplano

hoy nos acompaña en nuestro programa Antonio Caro Salmerón el que conocemos por su labor al frente de la empresa granadina United caro pero hoy además vamos a hablar con él de algo diferente es el nacimiento de una fundación una relación muy especial para el que lleva el nombre de su madre de Inés de Guindos y es también al altiplano y al apoyo de los jóvenes sin recursos que se esfuerzan por ser emprendedores del mañana Antonio qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal tengo la suerte de poder contar también con José Manuel castellano que socio abogado director del Departamento Internacional y desarrollo de hispacolex hola José Manuel muy buenas tardes hola buenas tardes coma sobre esa fundación por supuesto que sí la verdad que como bien decías que hiciera Antonio te hemos pillado ahora de viaje porque la verdad que la labor que desarrolla entre empresas frenéticas y restas para abajo pero mira afortunadamente podemos ahora atraparte un poquito para que nos cuente sobre este proyecto es siempre que hablamos de fundaciones siempre detrás ahí algo y espíritu realmente valioso pero bueno si nos gustaría y sobre todo aprovechando pero vamos a dar una especie de primicias ir esta tarde se va a presentar al público se la puesta de largo de la Fundación Inés de guindo y evidentemente Antonio lo primero que te tengo que preguntar es aunque ya hemos adelantado algo en la entrada de nuestro querido amigo Fran el origen de la misma VLAN hotel de esta fundación y ya hablaremos un poquito más de la protagonista de esta fundación de Inés es mi abuela y me pilla una persona muy comprometida una persona muy buena una persona que ayudó mucho a su vecino entonces la Fundación tiene el nombre de Inés porque está ordinario la familia siempre ha estado muy orgulloso y nos sentimos muy orgullosos de ti y neceser nombre que lleva la Fundación pero también queremos un homenaje a todas las abuelas madres que padres que vivieron la posguerra que vivieron esa época de pobreza en una época muy dura y sin embargo tenían unos valores muy diferenciales a los que tenemos hoy en la sociedad actual no había la generosidad y la solidaridad habría una una entrega un esfuerzo en familia muy humilde como era el caso de Guindos en una familia muy humilde pero siempre había un plato en la mesa para cualquier persona para cualquier destino se ayudaba tenía unos valores que queremos resurgir que queremos volver a ayudarlo no tienen que hacer una reflexión de esta vida frenética no nos está quitando esos valores y hay que hay que resucitarlo no resulta mente y cuánta razón tienes tan dura de la que se se aprendió tanto se debe aprender tanto como era la época de la posguerra y lo que tú dices o valores de solidaridad que hoy en día en estos ritmos como bien estás diciendo se están olvidando y no estamos tomando y perdiendo lo que es la esencia de la persona fundamentalmente en ese tema así que desde aquí la enhorabuena estoy absolutamente seguro que que va a ser un éxito detrás de la fundación en internet ya lo comentamos estamos hablando de tu abuela de un tema familiar en la zona de la también una zona de estáis tu Antonio y también tu hermano Manuel que soy los promotores de esta función de esta fundación y vista pero me consta que detrás hay también mucha gente Granada gente destacada del panorama social y institucional de Granada que está apoyando no pues cuenta un poquito más de esto la verdad que bueno en la idea surgió hace 2 años y en estos 2 años hemos querido dotar la fundación de personas con carácter humano tremendo y con experiencia experiencia en el indiferente enseño solo que la hagamos una realidad que contemos con personas que no pueden aportar y nos pueden ayudar entonces pues contamos acelera y está muy conocida gracias magistrada del Constitucional mucho tiempo hasta mente consejera del gobierno primera mujer rectora de universidad en España es una persona con una humanidad tremenda no y que y que no nos está ayudando muchísimo y luego tenemos un patronato pues bastante también bastante profesional tenemos a Pilar Aranda que ha sido rectora de la Universidad de Granada para mayo de este año pasado y contamos con Gregorio Jiménez Gregorio Jiménez una persona muy conocida en Granada con una trayectoria empresarial el director general de Puleva durante muchos años y no no dice ni la persona que me ha ayudado mucho a darle forma muchas cosas de mi vida y sobre todo a la farmacia no contamos con Javier López y García de la Serrana muy conocido también en todo la parte tía y Julieta eres una persona muy reconocida en Granada nos pondremos con María director de coles en Baza y de la zona de la zona zona del altiplano contamos con María del Mar fuentes que ha sido durante 8 años ha llevado todo entendimiento entendimiento y luego contamos con Enrique pero esto qué es un directivo de mucha vocación y mucha ayuda también a los demás porque él viene de la zona de Macael es una zona que ahora gracias a consentir no pues está enterando muy bien pero que también tuvo tuvo una época que no era tan bonita no contamos con Joan Carles un abogado también con mucha historia y creo que tenemos un una presidenta y un patronato de verdadero lujo de verdadero lujo exacto lo dicho la verdad que encomiable lo que se espera y el desarrollo qué vais a hacer esta formación como estamos haciendo principio esta tarde tenéis la presentación la puesta de largo la presentación al público de la Fundación qué hora será lo tenéis ya el graffiti bueno dile de aquí quiero invitar a todos los granadinos a toda la gente del altiplano es libre y bueno va a ser un evento muy emotivo y bonito donde queremos pues cuando te contarle a nuestro destino a nuestros amigos a nuestros compañeros de empresa compañero empresario los compañeros con los que trabajan muchos años queremos hacerlos participes de estas conversión y bueno de la Fundación y luego tendremos un tener una conciencia a mano de cenar de Trujillo sabes que esto de la Universidad de Granada es un gran cofre y la conferencia cómo transformar el mundo educar para sentimiento no como la educación y la formación motor del cambio del mundo y bueno esperamos a todos y desde aquí bueno vuelvo a retirarme que todo el mundo es bienvenido y queremos pues ya lo mejor de nosotros estupendo a las 19 donde en el cine Ideal en Baza no Antonio darte la enhorabuena por la iniciativa tu labor tanto empresarial y ahora en esta faceta encomiable elogiar y toda la suerte del mundo ya sabes que por la parte nuestra hispacolex ahí tenemos a nuestro director Javier todo el apoyo y toda la fuerza para inicio de un tremendo éxito en este proyecto pues muchísimas gracias semana de muchísimas gracias hija cole ayudarnos en todo es fase y bueno nos vemos esta tarde y nada más gracias allí nos vemos un fuerte abrazo Antonio hasta luego