El Granada busca lateral izquierdo en las últimas horas del mercado invernal

Foto: Granada CF – José Villosada

El Granada espera poder concretar al menos un fichaje más antes de que se cierre el mercado invernal. Tras la incorporación de Domingos Quina, cedido desde el Watford de la que ya ha informado COPE, ahora el objetivo es un lateral izquierdo. Se pensó en la llegada de Olaza procedente del Celta, pero se trataba de una operación combinada que incluía la salida de Nehuén Pérez y no ha podido concretarse. Otro objetivo ha sido Pepe Chabarría del Zaragoza, aunque en este caso las pretensiones económicas del club aragonés hacen poco viable la operación.

Las referencias que se tiene del centrocampista portugués que llega ceidido hasta el final de temporada son extraordinarias, aunque está saliente de lesión y esto puede dificultar su incorporación inmediata a los planes de Diego Martínez.

Copa

Este miércoles visita el Nuevo Los Cármenes el Barcelona en partido de cuartos de final de la Copa del Rey (21 h.). En este encuentro se podrá volver a contar con Eteki, que no actuó por sanción en el último encuentro de Liga, aunque sí pudo jugar en Navalcarnero. Es una incógnita conocer si también podría recuperarse a Gonalons y Milla, al desconocerse el grado de sus lesiones musculares. Pese a la diferencia de potencial entre ambos equipos, al disputarse la eliminatoria a un solo encuentro, aumentan las opciones del Granada para pasar a la siguiente fase. En el último partido de liga no fueron titulares jugadores importantes como Soldado o Germán que en esta ocasión pueden estar en el once inicial.