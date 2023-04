Estos son los dos rivales por el ascenso con los que el Granada CF tiene perdido el gol average

Cinco son los equipos que tiene opciones de conseguir el ascenso directo a Primera División: Eibar, Granada, Las Palmas, Alavés y Levente. Señalar quien tiene más opciones es arriesgado, porque entre ellos hay solo cuatro puntos de diferencia y restan por disputarse seis partidos. Es probable que al final algunos acaben empatados y se tenga que recurrir a distintas fórmulas para determinar la posición final en la tabla. Uno de los factores quepuede resultar decisivo es el gol a verage.

Perdido el gol a verage con Las Palmas y Levante

El Granada lo tiene difícil en este capítulo. Está perdido con Las Palmas y Levante y queda por determinar el resultado final con Eibar y Alavés, porque todavía no se ha enfrentado a estos dos clubes en la segunda vuelta. En el primer caso va a ser muy complicado lograr un gol a verage positivo porque en el mes de septiembre el equipo de Karanka perdió por 4-0 en Ipurúa. El conjunto vasco visitará Los Cármenes el domingo 30 de abril (18,30 h.) Con el Alavés lo tiene más fácil. En el estadio nazarí ganó el conjunto local por 3-1. El Granada visitará Mendizorroza el viernes 5 de mayo (21 h.).

El Granada depende sus propios resultados

Todavía es temprano para hacer cábalas sobre el momento en que el equipo podría clasificarse definitivamente para el ascenso. Tal y como marcha la competición, parece que habrá que esperar algunas jornadas, es probable que incluso hasta la última. El Granada cierra la liga con la asequible visita del Leganés. Coincidirá con uno de los enfrentamientos directos que deben de producirse antes del final de la competición, puesto que se disputará el encuentro Las Palmas-Alavés.

Favorito en El Sardinero

No obstante, hacer números a estas alturas de la competición es una tarea secundaria, porque lo más importante es ganar el mayor número de partidos posibles. El equipo de Paco López depende de él mismo, incluso para terminar en primera posición. Vencer el domingo al Racing en El Sardinero no va a ser sencillo, no tanto por el potencial del rival, que además, como ha informado COPE, llega muy diezmado a este partido, como por las dificultades que tiene habitualmente el Granada cuando juega fuera de su terreno de juego. A pesar de ello, cabe considerar que los rojiblancos son los favoritos y deben alzarse con la victoria.

La coralidad es una garantía

El club mantiene hermetismo sobre la situación de los jugadores con dificultades físicas. Será el viernes cuando podamos conocer el estado de futbolistas tan importantes como Melendo, aunque si una cosa está mostrando Paco López, es que todos sus jugadores están en disposición de actuar con éxito en un equipo, que aunque tiene individualidades de la talla de Callejón, Raúl Fernández, Ricard o Uzuni, es fundamentalmente un conjunto coral.