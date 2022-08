Este fue fue el primer fichaje que se planteó el Granada para esta temporada

Nico Rodríguez, Director Deportivo del Granada, ha anunciado hoy en la presentación de Sergio Ruiz que el centrocampista cántabro procedente del Charlotte de EEUU fue el primer jugador a que se planteó fichar esta temporada. Este jueves ha sido presentado en el Nuevo Estadio de los Cármenes y ha manifestado que llega con ritmo de competición desde América. Durante su comparecencia ha hablado en varias ocasiones del ascenso como objetivo del equipo para esta temporada.

El club, según ha manifestado Rodríguez, no da por cerrada la plantilla, aunque no ha precisado posiciones. También ha reconocido que se está gestando la cesión de Isma Ruiz, aunque todavía no es oficial y pudo haber cierta precipitación en la despedida que ayer protagonizó el canterano a través de las redes sociales. El futbolista había pedido salir cedido incluso antes de que legaran lo fichajes en la demarcación donde él actúa habitualmente. Su destino puede ser el Ibiza.