Aunque parezca un montaje, el cartel del Cautivo refleja una imagen real

Al contemplar el cartel del Cautivo de 2022, la primera sensación es que estamos ante un bello montaje. Interesados por saber cómo se había realizado, nos hemos dirigido al autor, Carlos Funes, quien nos ha comentado que en realidad ha captado un momento real, un instante en el que el Señor se muestra tal y como lo vemos en el cartel. Está realizada en el Monasterio de la Encarnación, donde tiene su sede la corporación penitente y donde en un momento de la mañana se filtra ese halo que ofrece la iluminación justa para que podamos ver el perfil del Cautivo. Sin duda, que es una estampa conmovedora.

La obra de arte ha sido presentada por Jesús Pulido, que al igual que el fotógrafo, es hermano de la Cofradía. En su intervención comenzó evocando una antigua estampa en tono magenta que guarda entre sus recuerdos y en la que aparecen estos versos: Pídeme que soy rico/ que aunque Cautivo me ves/ no esperes que yo te pida/ más que le culto que me des.

Recuerdos de la infancia

El presentador evocó después su primer recuerdo de la Cofradía por la calle San Jerónimo, de la mano de sus padres y sus primeros contactos con la Hermandad. Después comentó el emocionante momento en que conoció esta fotografía en el estudio de Carlos Funes, para luego volver a sus recuerdos, con el acomopañamiento de la Agrupación de la Soledad de Huéscar o los clásicos farolillos de mano “tan típicamente granadinos”, que en otro tiempo figuraron en su cortejo. Pulido terminó su invitando a los asistentes al acto a que “veáis en Él un anuncio de la Esperanza, en este tiempo que nos invade”.

Concierto y presencia de la Pregonera

Tras sus palabras que tuvieron como marco la Parroquia del Sagrario, a donde fueron trasladados los titulares de la Cofradía el pasado sábado, se celebró en la Plaza de Alonso Cano, un concierto de la Agrupación de Santa María de la Cabeza de Exfiliana, que será la que acompañe al Cautivo en su salida procesional del próximo Domingo de Ramos. Asistió al acto, como viene siendo habitual en otras convocatorias de las hermandades granadinas, la Pregonera de la Semana Santa 2022, Emilia Cayuela, a quien se le entregó un recuerdo, dada su especial vinculación con esta asociación de fieles