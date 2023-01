Tres jugadores del Granada CF no han entrenado con la plantilla

Paco López no ha podido contar con tres jugadores en la penúltima sesión previa al partido que el Granada disputará este sábado frente al Ibiza. Dos de ellos son duda y el otro está descartado. Rochina se encuentra pendiente de una operación, que se había anunciado para esta semana y es una baja de larga duración. Meseguer se lesionó a mediados de diciembre. Sufrió un esguince de grado II en el tobillo izquierdo y debe estar próxima su reaparición, aunque para alcanzar su forma óptima debe lograr obtener el ritmo que se alcanza con la disputa de partidos.

Uzuni sería una baja significativa

En el caso de Uzuni, no ha trascendido ninguna información oficial en torno al motivo que le llevó a estar ausente en la última convocatoria, aunque parece que fue un problema muscular que en principio no revestía gravedad. Sin embargo, conforme se acercan la fecha del partido ante el conjunto balear y no se ejercita con normalidad, surgen más dudas en torno a su participación en el encuentro de este fin de semana. Es una circunstancia especialmente preocupante, por cuanto es el máximo goleador de la categoría con doce tantos. La ausencia del delantero significaría una merma importante para el potencial atacante del equipo.

Arezo al Peñarol

Con la ventana invernal de fichajes abierta, Matias Arezo es el que parece más cerca de mover ficha en la plantilla del Granada. El acuerdo con el Peñarol está próximo a anunciarse. Jugará en el club de Montevideo en lo que resta de temporada. Además, esta situación sería prorrogable por todo el año. Su nuevo equipo asumiría su salario y ofrecería una compensación económica al club de Los Carmenes que así ampliaría su margen de maniobra para realizar fichajes en el mercado invernal. De esta manera, se podría alcanzar un acuerdo con el Valladolid para la contratación de Shon Weisman, atacante israelí por el que la entidad granadinista ha mostrado interés, aunque también existen otros equipos que están interesado en contar con sus servicios.

Isma Ruiz no jugara con el Ibiza

Lucas Alcaraz vuelve a Granada, en este caso al frente del colista, el Ibiza. Es posible que pueda contar con la última incorporación a su plantilla. Se trata de Lukas Julis, un delantero centro checo de 28 años, procedente del Sparta de Praga y que fue internacional en las secciones inferiores de su país. Según Alcaraz “podría tener algunos minutos este sábado”. Quien no podrá actuar será Isma Ruiz, cedido por los rojiblancos al que ahora va a ser su rival. Ello es debido a lo que se conoce como clausula del miedo, a través de la cual el Ibiza debería pagar una cantidad al Granada para alinearlo este sábado, posibilidad que ya ha sido descartada.