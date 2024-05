El Sevilla demuestra su calidad ante el Granada CF

Se han apagado ya prácticamente todas las tenues luces que hacíam albergar la esperanza de la permanencia en Primera División y el Granada ha recibido un baño de realidad tras caer derrotado ante el Sevilla. El equipo no ha ofrecido una mala imagen, pero el rival ha sido superior y a los rojiblancos les ha faltado gol para tener opciones de vencer este partido. Esta carencia se acentuaba con la ausencia en el once inicial de Uzuni, que no pudo ser titular debido a sus problemas físicos y aunque participó en los minutos finales, lo hizo con una actividad que no dio resultado.

El Sevilla marca pronto

Comenzó bien el equipo de Sandoval. Presionaba arriba, pero Acuña (m. 11) remató de cabeza, sin tener cerca alguien que le estorbara y marcó el primer tanto de su equipo. El Granada continuó por una senda aceptable, pero las ocasiones, como las que tuvieron en sus botas Arezo y Lucas Boyé, se malograron.

La sentencia llegó en el segundo período

En el segundo período el Sevilla decidió esperar al Granada a la contra y así se producía su segundo tanto, en una jugaba culminada por En-Nesiri (m. 52). Fue prácticamente el fin del partido para los visitantes y el equipo local terminó por apuntalar el resultado con una jugada en la que Lukebakio (m. 80) impuso su calidad ante la defensa granadinista.

Próximo partido: Real Madrid

Las opciones del Granada ya se reducen a la matemática, puesto que está a once puntos de la salvación y restan por disputarse doce. Además, el próximo partido es frente al Real Madrid. Se disputará en el Nuevo Los Cármenes el sábado(18,30 h.).

Ficha técnica

Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Sergio Ramos, Loïc Badé, Kike Salas (Nianzou, m. 74), Acuña; Agoumé, Soumaré (Joan Jordán, m. 90); Ocampos (Véliz, m. 84), Lamela (Lukebakio, m. 74) y En-Nesyri (Hannibal, m. 84).

Granada: Batalla; Bruno Méndez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pellistri (Corbeanu, m. 87), Gumbau (Gonzalo Villar, m. 77), Sergio Ruiz (Hongla, m. 62), Józwiak; Matías Arezo (Uzuni, m. 62) y Lucas Boyé (Melendo, m. 77).

Goles: 1-0: Acuña, m. 11; 2-0: En-Nesyri, m. 52; 3-0: Lukebakio, m. 80.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité de Baleares). Mostró tarjeta amarilla a Ocampos y Badé del Mallorca y a Sergio Ruiz y Miguel Rubio del Granada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de Primera División, disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con la presencia de 32.658 espectadores.