Sandoval trabaja sin los internacionales del Granada CF y dos bajas

Segundo día de la segunda etapa de Sandoval. Este fin de semana no juega el Granada y por tanto el nuevo entrenador dispone de más días para preparar el partido de su presentación el próximo Viernes Santo ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. No obstante, hasta la próxima semana no podrá trabajar con los tres internacionales de la plantilla rojiblanca: Pellistri, Bruno Méndez y Uzuni. Tampoco están presentes en estas primeras sesiones Lucas Boyé y Vallejo. El central continúa con su dificultad no divulgada y el argentino es fácil imaginar que debe tener algún problema físico.

La atención se puede desviar

El ambiente en torno al equipo se ha alterado positivamente y aunque la permanencia parece un objetivo muy difícil, al menos existe la ilusión de terminar la competición de la manera más decorosa posible. Sin duda, que al margen de los efectos deportivos que pueda tener la presencia de Sandoval, técnico muy apreciado en Granada, la operación puede dar como resultado un efecto que desvíe la atención. Tras los gritos en contra de los dirigentes que han llevado al club a esta situación que lo ubica al borde del descenso, ahora todo se concentra en torno a lo que pueda hacer el nuevo entrenador para frenar una debacle desagradable.

