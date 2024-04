¿Pudo haber evitado el Granada CF la marcha de Samu al Atlético de Madrid?

El Alavés visita este domingo (16,16 h.) el Nuevo Estadio de Los Carmenes. En el conjunto vasco milita Samu que comenzó la temporada con el Granada, jugando un solo encuentro, y termino siendo fichado por el Atletico de Madrid y cedido al Alavés. Para ello el club de la capital solo tuvo que pagar seis millones, una cantidad que parece muy por debajo del valor del futbolista. ¿Pudo haberse evitado la fuga del jugador melillense?

Samu se pronuncia

En declaraciones al diario Ideal, Samu ha indicado que “si todos hubiesen hecho un buen trabajo, a lo mejor a día de hoy estaría en el Granada y no donde estoy ahora. Avisamos muchísimas veces al club de lo que podía pasar y nadie actuó; y yo soy un jugador ambicioso y el 99,99% habría aceptado la oferta de un equipo como el Atlético de Madrid. El malo de la película soy yo, pero el Atlético quiso negociar con el Granada y el Granada no quiso y se remitió a mi cláusula, y como me quería… tuvo que pagar una cantidad que no era muy elevada.” añadiendo que “el Atlético quiso negociar y dejarme cedido, pero el Granada se remitió a la cláusula y de esa forma no lo permitía la normativa”. Todo hace indicar que una negación que hubiera hecho efectivo el traspaso en la próxima temporada, habría evitado que Samu abandonara el Granada. Con su concurso el equipo habría resultado menos débil y ello podría haber colaborado a evitar el descenso.

Granada- Alavés

El Granada está a la espera de certificar matemáticamente su descenso. Sandoval, lleva dos encuentros y otras tantas derrotas, aunque en el último partido, disputado ante el Valencia, el equipo mereció un mejor resultado. Han sido duda durante la semana Lucas Boyé y Uzuni, pero parece que ambos estarán el domingo sobre el terreno de juego, aunque pocos datos más se pueden ofrecer sobre la alineación titular, teniendo en cuenta que el técnico ha manifestado que serán muchos los futbolistas que tengan su oportunidad antes de que concluya la Liga.

En el Alavés, que está prácticamente salvado, pudiera darse el caso de que Samu no estuviera en el once inicial. Su rendimiento no ha sido el optimo en los últimos encuentros.

Audio