Preocupante ausencia en el entrenamiento del Granada CF

La ausencia de Uzuni en el entrenamiento del Granada de este martes, enciende la luz de alarma en torno a su presencia en el partido que este sábado (18,30 h.) disputa su equipo en el Nuevo Los Carmenes ante el Ibiza. El delantero es el máximo goleador de la categoría y un jugador clave en el juego rojiblanco. No fue incluido en la última convocatoria, aunque se confía en poder recuperarlo para este compromiso. Poco ha trascendido en torno a su situación. Tampoco han entrenado con el grupo Meseguer y Rochina. Este ultimo ha difundido a través de las redes sociales un emotivo mensaje en el que que le ha tocado vivir la parte más dura del deportes, pero que seguirá "apoyando al equipo desde fuera para que nuestro Granada vuelva al lugar que le corresponde". Durante esta semana será sometido a una operación quirúrgica.

Altas y bajas

No hay movimientos en el mercado de fichajes. Desde que se abrió la ventana invernal se especulaba con que las nuevas incorporaciones tardarían en llegar y así está sucediendo. Esta tardanza no beneficia la adaptación de los nuevos jugadores. Además, el Granada debe estar pendiente de la operación salida en la que al menos se espera que Arezzo abandone la plantilla mediante una cesión. El delantero se ha devaluado desde su llegada a club rojiblanco y no ha participado con asiduidad en el juego de los cuatro entrenadores con los que ha trabajado.

Fuera de la fase de ascenso

Después de la disputa de todos los partidos de la última jornada, el Granada ha abandonado la zona de promoción de ascenso. El Albacete tras ganar al Leganés ha desbancado de estas posiciones a los jugadores de Paco Lopez. La promoción, cuando faltan diecinueve partidos para que termine la competición, queda ahora a un punto y el ascenso directo a siete. La plantilla continuará trabajando en sesiones matinales hasta el viernes en que está previsto el último entrenamiento. Todas las citas serán en la Ciudad Deportiva salvo la de jueves que tendrá como escenario el Nuevo Los Cármenes.