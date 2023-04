La incertidumbre se apodera del futuro del Granada CF

El Granada llega al tramo final de la competición bien posicionado, pero la incertidumbre en torno a su futuro es muy preocupante. La situación es de gravedad, porque las dudas en torno a su rendimiento fuera de casa provocan que el futuro no se adivine despejado. El equipo debe intentar el ascenso directo y evitar la lotería de las eliminatorias en las que perdería a uno de sus principales baluartes, Uzuni, debido a los compromisos que tendrá con su selección. También perdería a Weissman, pero la aportación del israelí no ha sido, hasta la fecha, la esperada. Actuamente ocupa la segunda plaza y está fuera de las dos primera plazas que son las que dan opción a subir sin tener que jugar más partidos que los de la liga.

Dudas para confeccionar el once

Este domingo tendrá un partido muy complicado, ante uno de los mejores equipos de la categoría. Es cierto que el Eibar no está en su mejor momento, pero tampoco atraviesa un buen estado el Granada. La solidez del equipo de Paco López como local es la principal arma para afrontar este partido. Comienzan las especulaciones en torno a la alineación. Hay jugadores inamovibles, pero son pocos. Las dudas están en el eje defensivo, en la composición del centro del campo y los acompañantes de Uzuni en la zona de ataque.

El hombre sin sustituto natural

El equipo dispone de recursos suficientes para intentar parchear o arreglar las dificultades que se observan su juego, salvo en la posición del creador. La confección de la plantilla solo habilito a un jugador con capacidad para dirigir el juego del equipo y además es un hombre que une a su talento, dificultades para estar lo noventa minutos sobre el terreno de juego. Se trata de Melendo. Las molestias condicionaron su participación en el último partido y siempre hay que dosificar sus esfuerzos, ya que no es un futbolista con un fondo físico destacado. Todo hace indicar que es un defecto de construcción, que se une a haber optado por hacer oídos sordos a la necesidad de reforzar la zona de los centrales, en la que se crean unos huecos que los rivales suelen aprovechar con precisión.

Políticos en las gradas de un estadio con poca capacidad

El domingo es prácticamente seguro que abundarán los políticos en el estadio, en un partido para el que se han agotado las localidades. Unos acudirán a los espacios institucionales y muy visibles del palco presidencial y otros se distribuirán por la grada, no perdiendo la oportunidad de hacerse también visibles. Algunos incluso son abonados. Los hay que acuden de forma habitual al Nuevo Los Cármenes y otros parece que llegan, tal vez, atraídos por las elecciones. Por fortuna, estos últimos son los menos y la clase política granadina está con el equipo desde la grada con asiduidad. Otra cosa es apoyarlo en otras instancias. Desde 1995 no han logrado terminar el Estadio o ampliarlo. Los aficionados que se han quedado sin localidades para este encuentro, podrán quejarse de manera justificada de un recinto deportivo que no está al nivel que merece la población a la que presta sus servicios. Cabe apelar a la buena voluntad de los abonados que no vayan a ocupar sus asientos que pueden cederlos hasta el domingo a las 12,30 h.

Se completa el calendario

Y ya se conocen más horarios de la recta final de la competición. Como venimos informando, este domingo, el Eibar visita el Nuevo Los Cármenes (18,30 h.). El viernes 5 de mayo (21 h.) el equipo rojiblanco juega en Mendizorroza y el último enuentro en programarse ha sido el Granada - Lugo. Se disputará el sábado 13 de mayo (18,30). Las dos últimas jornadas en las que el Granada visitará a Mirandes y recibirá en su feudo al descendido Lugo, probablemente se disputen en horario unificado.