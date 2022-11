El Granada, el mejor equipo como local, se enfrenta a un rival que suma cuatro victorias consecutivas

El Nuevos Los Cármenes acoge esta noche (21 h.) un partido entre dos equipos recién descendidos, Granada y Levante, y que tienen el retorno a Primera División como objetivo. Por ahora, ambos equipos están en la zona de promoción de ascenso y mantienen intactas las posibilidades de subir de categoría.

Levante

No tuvo un buen comienzo de temporada el Levante. Esto le llevó a prescindir en el banquillo de Nafti. Fue sustituido provisionalmente durante dos encuentros por el Director Deportivo, Felipe Miñambres, que terminaron con victoria. Finalmente se hizo cargo del equipo Javier Calleja y ha sumado seis puntos de manera consecutivo. Esto le ha permitido remontar su trayectoria.

Granada

Tampoco el Granada ha rendido de acuerdo con las expectativas despertadas, pero en casa se ha mostrado muy sólido. En su terreno de juego es el mejor equipo de la categoría. Todos los partidos han acabado en victoria, con excepción de un empate. El conjunto da la sensación de que mejora su rendimiento y, sobre todo, no se ha descolgado de la zona alta de la clasificación.

Alienaciones

Los dos equipos tiene bajas para este partido. En el Granada no podrán actuar, por problemas físicos, Silva, Sergio Ruiz y Rochina, que hubiera podido tener una motivación especial, puesto que militó durante varias temporadas en el equipo valenciano. A ellos hay que sumar los lesionados de larga duración: André Ferreira y Torrente. Ademas, hay varios jugadores con dificultades físicas. Es el caso de los dos laterales, Quini y Carlos Neva. Ninguno parece estar en condiciones de disputar los 90 minutos completos. Dado lo apretado del calendario de esta semana, en la que el equipo volverá a jugar el domingo, Karanka ha anunciado rotaciones, que podrían afectar especialmente al centro del campo.

El probable once estaría integrado por Raúl Fernández; Pepe, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Ricard (que actuaría a pierna cambiada); Bodiger, Meseguer; Uzuni, Melendo Brayn y Callejón. También existe la posibilidad de que se repartan los minutos en el lateral izquierdo Carlos Neva y Quini y que Ricard juegue en el lateral derecho en lugar de Pepe. En la defensa, puede además continuar como titular Víctor Díaz, que incluso puede ser el lateral derecho. Puertas también tiene opciones de ser titular, en lugar de Bryan. Como es habitual, la polivalencia y la calidad de la plantilla ofrece numerosas variantes.

En el Levante vuelven tras cumplir sanción Vezo, que fuera jugador del Granada, y Pablo Martínez. Están lesionados Mustafi, Saracchi y Musonda. El probable once estaría integrado por Cardenas; Son, Vezo, Postigo, Alex Muñoz; De Frutos, Iborra, Pepelu, Pablo Marttínez, Burgué y Bouldini. El ex rojiblanco Roberto Soldado, en principio, no apunta a la titularidad.