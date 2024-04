El Granada CF crea malestar en dos aficiones

Los abonados del Granada tendrán que pagar un suplemento para presenciar el partido de su equipo frente el Real Madrid, que se disputará en el Nuevo Estadio de los Cármenes el sábado 11 de mayo (18,30 h.). Esto ha ocasionado malestar entre los aficionados, especialmente afectados pueden ser aquellos que renovaron su abono esta temporada, puesto que lo hicieron de acuerdo con el compromiso del club de mantenerles los precios de la campaña anterior, donde no existió ningún partido en el que tuvieran que pagar suplemento. Entienden que, por tanto, las condiciones se han modificado de alguna manera. Los precios de los abonos son de 30 euros para los casos ordinarios y 10 para los bonificados. No tendrán coste en el caso del abono infantil. Para los no abonados los precios oscilarán entre los 200 euros de la tribuna, a los 80 de los fondos, con una entrada infantil para todos los sectores al precio de 10 euros. Es probable que ese día el Real Madrid se proclame campeón de liga.

Probable situación especial

Por tanto, pudiera darse el caso de que el equipo de la capital de España se convierta en Campeón de Liga en Granada, mientras el equipo local podría estar ya matemáticamente descendido. Sin duda, seria una situación singular la que se produciría cuando algunos aficionados del equipo local festejaran el triunfo del Real Madrid, al sentir simpatía por este club, mientras el conjunto local habría perdido la categoría.

Malestar en Córdoba

Pero además del malestar existentes entre los aficionados del Granada por la cobro del suplemento para los abonados que repitieron con respecto al año pasado, también existe un sentimiento similar entre los del Córdoba que se enfrentará al Recreativo en el Nuevo Los Cármenes el próximo domingo 5 de mayo (16 h.). Los seguidores cordobeses consideran que existe un trato discriminatorio, puesto que cuando visitaron el recinto de la calle Pintor Manuel Maldonado equipos en similares, como es el caso de Real Murcia, Castellón, Málaga o Linares, el coste fue de 15 euros. Ahora, el precio de las localidades será 25 euros.

