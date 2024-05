El Granada comienza a despedirse de primera división

El Granada recibirá el próximo sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Real Madrid, flamante campeón de liga, con la posibilidad de estar descendido de forma matemática a Segunda División antes de empezar su partido.



El equipo dirigido por José Ramón Sandoval se encuentra a once puntos de la permanencia que marca el Mallorca cuando sólo quedan doce puntos en juego después de haber perdido este domingo por un claro 3-0 en el campo del Sevilla.



Si el Mallorca gana a la UD Las Palmas, en el partido que comienza a las dos de la tarde, el Granada comenzará su encuentro ante el Real Madrid (18.30 horas) sabiendo que ya está descendido matemáticamente.



El empate del Mallorca ante los canarios no provocaría el descenso del Granada antes de su partido, ya que aún se podría producir en la clasificación un triple empate entre bermellones, Cádiz y Granada en el que se salvarían los rojiblancos.



Caso de que el Mallorca no gane a Las Palmas, el Granada estaría obligado a superar al Real Madrid para evitar bajar a Segunda de forma matemática en la próxima jornada.



El Mallorca es el único equipo de la zona de permanencia que ya puede alcanzar el Granada en la clasificación ya que tanto Celta como Rayo Vallecano están a trece puntos cuando sólo quedan doce en juego.

