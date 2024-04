Estos son los números de Sandoval que habla de su renovación en el Granada CF

José Ramón Sandoval ya es el mejor entrenador que ha tenido el Granada esta temporada. Para ello le ha bastado sumar dos victorias y un empate en cinco encuentros. Con esto ha conseguido que su equipo todavía tenga opciones matemáticas para mantener la categoría, aunque es una posibilidad muy complicada. El técnico tiene sus cálculos a la hora de hablar de futuro y ha indicado que “yo tengo mis número en la cabeza y son ganarle al Sevilla con el que jugamos el próximo partido y ya está. Si conseguimos eso, es que estos jugadores están en velocidad de crucero. Al final de la temporada el club va a sacar provecho de muchas cosas que hemos hecho y tiene que tomar decisiones”. Además, ha añadido con respecto a la posibilidad de su renovación para la próxima temporada que “yo no he venido aquí a hipotecar al club en ninguna circunstancia, vine a ayudar por el amor que le tengo a este escudo. Si mi trabajo al final del curso hacen un balance positivo de mi trabajo y creen en lo que somos capaces de hacer, estamos abiertos de manos para abrazar todo lo que sea. Caso de que no se así, muchas gracias por todo y por la oportunidad que me han dado de volver otra vez a mi casa”.

Lunes y martes de descanso

El próxio encuentro para el equipo rojiblanco será en domingo 5 de mayo (21 h.) en el campo del Sevilla. Antes, los jugadores tendrá dos dias de descanso, lunes y martes, tras su victoria frente a Osasuna y cuatro sesiones de entrenamiento para preparar este partido. La jornada es propicia para albergar esperanzas, puesto que el Cádiz juega en el Santiago Bernabeu y el Celta recibe al Villarreal. El equipo de Castellón tiene opciones de jugar competición europea.

