Este es el motivo que puede haber llevado al Granada CF a una situación crítica

(Foto: Europa Press)

El Granada disputa dos partidos en los próximos días. Este jueves recibe al Betis (19 h.) y el domingo (14 h.) juega en Almería. Un mal resultado en estos compromisos puede significar que peligre el futuro de Paco López como técnico rojiblanco. El entrenador ha podido tener algunos errores, el mismo lo ha reconocido, pero lo cierto es que no es el máximo responsable de la configuración de la plantilla que, por el momento, no ofrece las garantías deseadas para conseguir el objetivo de la permanencia en la categoría.

La clave para estar en situación crítica

Los responsables de esta situación son los autores de la configuración del equipo. Es cierto que han tenido graves dificultades económicas para ello, porque gran parte del límite salarial se ha tenido que invertir en dos jugadores de los que el club trató de desprenderse en pretemporada sin éxito, Weissman y Famara, pero la dificultad para encontrar algún central de garantías, no parecen justificarse en esta circunstancia, debido a que no es una posición que requiera una gran inversión para su refuerzo y el club todavía tiene margen económico para ello. La clave para llegar a esta situación está en que no se ha encontrado el jugador idóneo y eso sí es preocupante. La responsabilidad en esta aspecto no radica solo en el director deportivo, Nico Rodriguez, si no que se extiende a otros sectores del club, cercanos a la propiedad y que participan de forma notable en la toma de decisiones.

Ruis Silva ya entrena con el Betis

La plantilla entrenado esta tarde en horario vespertino y así también sucederá mañana. El objetivo es adaptarse al horario del encuentro frente al conjunto sevillano, en el que ya entrena Rui Silva, una vez superada su lesión en un abductor, aunque toda apunta a que Bravo continuará siendo titular. En el Granada estarán atentos a la evolución de los lesionados Vallejo y Miguel Rubio y a las molestias Bryan.