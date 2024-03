El entrenador del Granada CF tiene una decisión sobre su futuro

El entrenador del Granada, “Cacique” Medina, ha sido hoy interpelado ante su futuro, partiendo del hecho de que en otros clubes ha llegado a acuerdos para marcharse. Ante esta circunstancia ha respondido que eran “diferentes las situaciones y los momentos”, añadiendo que “no está en mi cabeza cortar un contrato, porque obviamente tengo las fuerzas suficientes, las ganas, la ilusión y el optimismo para revertir la situación”. Por tanto, todo hace indicar que, al margen de los resultados, su marcha del club deberá obedecer a una decisión de la entidad, al menos por el momento.

Hongla y GonzaloVillar

Este sábado (14 h.) el Granada juega en Son Moix. No hay novedades con respecto al estado físico de la plantilla y por tanto solo son baja Sergio Ruiz, por acumulación de amonestaciones, y Vallejo por una circunstancia que continua sin divulgarse. El entrenador ha hablado durante la semana con Hongla y Sergio Ruiz, después de que manifestara su disconformidad con el juego que desarrollaron en el último partido. “Hablamos con todos los jugadores, les mostramos vídeos, rendimientos, análisis post partido a nivel tácito e individual, colectivo y físico. En el último partido no entraron en la forma que nosotros pensábamos y que ellos querrían también, pero creemos que son dos grandes jugadores”.

Posible once

Estos dos futbolistas podrían formar este fin de semana parte del once del Granada. La alineación estaría compuesta por Batalla; Ricard, Ignasi Miquel, Bruno Méndez, Carlos Neva; Hongla, Gonzalo Villar, Gumbau; Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé. Pueden existir otras alternativas, pero da la sensación que no mejoran lo que a priori pueden aportar estos jugadores. En el Mallorca todavía no dan por segura la salvación de la categoría, aunque allí la anteción se encuentra centrada en la fina de la Copa del Rey que por segunda vez en su historia disputará el conjunto balear.

