Dos bajas para Mallorca, una la del jugador más caro del Granada CF

El Granada todavía debe de afrontar once partidos para que concluya la liga. Aunque el descenso parezca virtual, es importante intentar mejorar la imagen que ha ofrecido hasta la fecha. No será tarea sencilla. Conocido el rendimiento de la plantilla, incluso teniendo en cuenta los intentos por mejorarla durante el mercado de invierno, esta recta final de la competición puede ser muy complicada.

Un rival finalista de Copa

El próximo partido se disputará ante el Mallorca. Será este sábado en Son Moix (14 h.). El conjunto balear atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El próximo 6 de abril disputará la final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Su situación en la liga no está resultando tan satisfactoria, pero dispone de un número de puntos de ventaja con respecto a la zona de descenso, que le hace albergar cierta tranquilidad.

Dos bajas

Para este partido, el Granada tendrá dos bajas seguras. Una es la de Sergio Ruiz, por acumulación de amonestaciones, y la otra la de Vallejo. El defensa cedido por el Real Madrid es el jugador más caro de la plantilla, aunque hasta el momento su labor ha sido testimonial. Los motivos de su prolongada baja no se han divulgado, por respeto a la intimidad del jugador, y las pocas actuaciones en las que ha podido participar, no ha estado acompañado del éxito.

Alineación

En cuanto a la alineación que presente el equipo es una incógnita. El escaso rendimiento en todas sus líneas invita a matizar el once tradicional, aunque existe una grave dificultad para lograrlo con éxito, después de comprobar la profundidad de banquillo de la que dispone la plantilla. Los problemas son múltiples: una defensa que podría ser calificada como la peor de la categoría, una delantera poco operativa y un centro del campo que no consigue darle la consistencia necesaria el equipo. El panorama es desolador y no parece fruto de la casualidad.

Candidatos a nuevo entrenador

Si este partido será el último de “Cacique” Medina al frente del Granada es algo que se desconoce. Su posible sustituto es una incógnita y en cuanto al entrenador de la próxima temporada, cada vez está mejor posicionado Abelardo, desde algunos sectores se habla de la opción Rubí también hay quienes sueñan con el retorno de Diego Martínez, que según algunas fuentes ha vuelto a residir en Granada. Quien sea el elegido no tendrá otro objetivo que el ascenso de categoría, tarea nada sencilla.

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado